Madagascar: Volleyball - MADA 1D - Vingt équipes pour deux titres

Place au championnat majeur. Après les sommets nationaux des jeunes et de la 2e division, le championnat de Madagascar 1re division hommes et dames se tiendra dans la capitale du 21 au 29 septembre. Les matchs des éliminatoires se joueront sur quatre sites, à savoir les gymnases d'Ankorondrano et d'Ankatso, la petite salle du palais à Mahamasina, et les terrains d'Itaosy. La plupart des équipes en lice sont de la ligue d'Analamanga. Neuf des dix équipes engagées chez les garçons sont de la ligue hôte.

Citons les deux formations de la Gendarmerie nationale volleyball, deux autres de l'Akany Sambatra Itaosy, Cosfa, Mama, Pole et Manjakamiadana VBC. L'unique équipe en dehors d'Analamanga est le EVBI d'Ihorombe. Atsinanana et Boeny n'ont pas de club en 1re division masculine.

Du côté des filles, cinq des dix équipes engagées sont d'Analamanga, en l'occurrence Gnvb, Squad-X, Bi'As, AMVB et Asi. Les cinq autres sont Mami et ECVB d'Atsinanana, Mvbc de Boeny, AVBCA d'Anosy et EVBI d'Ihorombe. Cette édition sera marquée par l'absence du club multiple champion de Madagascar. « Stef'auto zappera le championnat en raison d'un souci financier », a soufflé un membre de la fédération. Les successeurs de Gnvb, club champion chez les garçons et chez les filles, seront donc connus le 29 septembre.