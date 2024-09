Madagascar: Mialy Rajoelina donne sa bénédiction

Accompagnées par le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, les Ladies Makis ont montré leur détermination face aux défis à venir, notamment le test match contre le Kenya prévu pour vendredi prochain et les phases qualificatives pour la Coupe du Monde, la WXV3, à Dubaï.

La rencontre d'hier a été une occasion pour Mialy Rajoelina de donner sa bénédiction aux membres de l'équipe nationale malgache qui défendront les couleurs du pays à Dubaï. C'est aussi une occasion pour la Première dame de louer le courage et l'abnégation des femmes malgaches en général et les Ladies Makis en particulier.

Appui de l'État malgache

« C'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui. Vous êtes les meilleures dans votre discipline qu'est le rugby féminin. Les femmes se battent constamment pour briller. Le sport est un domaine dans lequel nous, les femmes, pouvons valoriser nos talents sans être qualifiées de femmes faibles. Vous avez montré qu'avec de la persévérance, de la discipline et de l'amour, rien ne peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs », déclare la Première dame.

Le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, n'a pas oublié de remercier le couple présidentiel pour son soutien envers le sport en général, et en particulier le rugby.

« Votre geste nous touche beaucoup et apporte de l'espoir, du courage et surtout du réconfort au moral de nos Ladies Makis. Elles représenteront non seulement Madagascar mais également l'Afrique, et j'espère qu'elles vont défendre dignement l'honneur du pays durant leur séjour à Dubaï et qu'elles aillent loin », soutient le président de Malagasy Rugby.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en tant que premier responsable du sport à Madagascar, n'a pas oublié de montrer sa reconnaissance envers Mialy Rajoelina qui a inclus dans son agenda la réception des Ladies Makis.

« Je tiens à vous adresser mes vifs remerciements. Madagascar figure parmi les pays qui joueront sa qualification pour la Coupe du Monde. Cela n'arrive pas par hasard, mais c'est grâce aux efforts déployés par tous et notamment aux appuis de l'État malgache », indique Abdulah Marson Moustapha.

Après le discours et la bénédiction accordée aux Ladies Makis, Mialy Rajoelina a offert une somme d'argent à tous les membres de la délégation malgache, sans distinction.