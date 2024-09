Congo-Kinshasa: Sécurité, économie et autres défis - Tina Salama relance son appel au soutien à la détermination de Félix Tshisekedi !

Lors du récent festival Les Défis Congolais, Mme Tina Salama, Porte-parole du Président de la République, Félix Tshisekedi, a pris la parole pour aborder un thème crucial : "Diplomatie et défense selon la vision du Chef de l'Etat : quid des acquis à consolider". Cet événement a réuni divers acteurs politiques, diplomatiques et de la société civile pour discuter des défis et des opportunités auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée.

Dans son discours, elle a souligné les efforts continus du gouvernement pour relever les défis socio-économiques du pays. Dans la même veine, elle a mis en avant les initiatives prises par le Président Félix Tshisekedi pour améliorer les infrastructures, renforcer la sécurité et promouvoir le développement durable. Elle a également insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la coopération internationale pour surmonter les obstacles auxquels le pays est confronté.

Diplomatie, un Pilier de la vision présidentielle

Mme Tina Salama a souligné l'importance de la diplomatie dans la vision du Président Félix Tshisekedi. Elle a rappelé les efforts continus du gouvernement pour renforcer les relations internationales et promouvoir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Selon elle, la diplomatie congolaise doit s'appuyer sur des principes de respect mutuel, de coopération et de dialogue pour résoudre les conflits et favoriser le développement économique.

Sécuriser et Protéger les populations

En matière de défense, la Porte-parole du Chef de l'Etat a mis en avant les initiatives prises par le gouvernement pour moderniser les Forces armées et améliorer la sécurité nationale. Elle a mentionné les réformes en cours visant à renforcer les capacités opérationnelles des militaires congolais et à garantir la protection des citoyens contre les menaces internes et externes. La Porte-parole a également insisté sur l'importance de la collaboration avec les partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme et les groupes armés.

Acquis à Consolider

Mme Salama a conclu son intervention en mettant l'accent sur les acquis à consolider pour assurer un avenir prospère à la RDC. Elle a évoqué les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, la promotion des droits de l'homme et l'amélioration de la gouvernance. Toutefois, elle a reconnu que des défis subsistent et a appelé à une mobilisation collective pour surmonter ces obstacles et bâtir un Congo plus fort et plus uni.

L'intervention de Mme Tina Salama a été largement saluée par les participants du festival, qui ont apprécié sa clarté et sa vision pour l'avenir du pays. Cet événement a permis de renforcer la compréhension des priorités du gouvernement en matière de diplomatie et de défense, tout en soulignant l'importance de la consolidation des acquis pour le développement durable de la RDC.

Le Festival les Défis Congolais a ainsi été une occasion de réaffirmer la volonté du gouvernement de travailler pour le progrès et la prospérité de la nation.