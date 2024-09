Madagascar: Exposition à Ivato - Antananarivo jadis et naguère

L'exposition « De bons baisers de Tanà », organisée par l'UPPM et Ravinala Airports, qui met en lumière la transformation de la capitale, est visible à l'aéroport international d'Ivato du 17 septembre au 17 novembre. Un voyage dans le temps et l'espace. L'aéroport international d'Ivato accueille, du 17 septembre au 17 novembre, une exposition exceptionnelle intitulée « De bons baisers de Tanà ». Organisée par l'Union des Photographes Professionnels de Madagascar (UPPM) et Ravinala Airports, cette exposition offre aux voyageurs et touristes une première immersion dans la capitale dès leur arrivée sur le sol de Madagascar.

Bien plus qu'une simple présentation de la ville, cet événement propose une réinterprétation visuelle fascinante des lieux emblématiques d'Antananarivo, comparant les époques de 1900 à aujourd'hui. À travers une série de photographies saisissantes, les visiteurs sont invités à un voyage dans le temps, où les anciennes cartes postales de Patrick Bodineau rencontrent les oeuvres contemporaines de quinze photographes de l'UPPM.

Chaque œuvre dévoile un effet avant-après qui met en lumière l'évolution des quartiers phares de la ville, des ruelles pavées du centre-ville jusqu'aux bâtiments historiques. Une mise en perspective captivante qui permet de redécouvrir Antananarivo sous un angle inédit, entre modernité et patrimoine. « Cette exposition explore la beauté de la capitale dès l'aéroport, en montrant que Madagascar n'est pas seulement une destination de nature, mais aussi une terre de culture et de créativité.

Avec l'objectif d'un million de touristes d'ici à 2028, cette exposition participe à renforcer l'image de Madagascar à l'international », déclare Valéry Fitzgerald Ramonjavelo Manambahoaka, ministre des Transports et de la Météorologie, parrain de l'exposition avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Reconnexion

De la ville aux sites emblématiques, cette exposition montre la diversité culturelle locale et dévoile un patrimoine unique, tant pour les touristes que pour les habitants eux-mêmes. Parmi les lieux immortalisés, on retrouve des quartiers emblématiques comme l'Ouest du Palais de la Reine, l'escalier d'Antaninarenina, et la sortie sud du tunnel d'Ambohidahy. « Nous avons sélectionné l'aéroport comme lieu d'exposition pour toucher un public large, national et international. Cette exposition a déjà conquis le public à la Cité des Cultures depuis mai dernier, attirant particulièrement l'attention des étudiants, fascinés par la transformation des lieux à travers les photographies », explique MasyAndriantsoa, président de l'UPPM.

L'inauguration d'hier a été marquée par des performances culturelles, incluant du slam par O'Rad, une danse de Michèle Ange, et une peinture en direct réalisée par l'artiste Dwa. « Depuis le début de cette année, nous avons mis en avant des expositions d'artisanat pour promouvoir la culture malgache à l'international. Cette nouvelle exposition élargit encore notre engagement », souligne Sandrine Rahantamalala, cheffe du département Communication et Relations Publiques de Ravinala Airports. Après son passage à Ivato, « De bons baisers de Tanà » sillonnera plusieurs provinces de la Grande Île, permettant à l'ensemble des Malgaches de se reconnecter avec leur patrimoine.