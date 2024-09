Burkina Faso: Opportunités d'affaires entre le pays et la République Islamique d'Iran - Les Hommes d'affaires des deux pays se parlent

A l'initiative de l'ambassade du Burkina Faso en République Islamique d'Iran, les Hommes d'affaires burkinabè et iraniens tiennent ce mardi 17 septembre 2024, en visioconférence, une rencontre d'informations et d'échanges sur les opportunités d'affaires au Burkina Faso et en république Islamique d'Iran.

Au nom de SEM le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, l'ambassadeur du Burkina Faso en République Islamique d'Iran, SEM Mohamadi KABORE, a salué les responsables des chambres de commerce burkinabè et iranien, pour avoir répondu favorablement à cette initiative de la mission diplomatique de notre pays à Téhéran, signe de l'intérêt qu'ils portent aux relations diplomatiques entre les deux États.

L'objectif de ce webinaire selon SEM KABORE, est de combler le manque d'informations de nos Hommes d'affaires sur les opportunités qui existent au Burkina Faso et en République Islamique d'Iran.

Aussi, précise t'il que cette rencontre est une occasion pour les Hommes d'affaires des deux pays, de renforcer les liens d'opportunités, d'explorer de nouvelles pistes économiques et commerciales, et faire connaître la législation douanière et fiscale des deux États, afin de stimuler la croissance économique de nos deux nations.

<< Cette belle opportunité d'échanges sera le lieu pour les participants d'échanger sur plusieurs secteurs d'activités, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie renouvelable, la formation des experts, le transfert de technologie et l'innovation>>, a indiqué l'ambassadeur du Burkina Faso en République Islamique d'Iran.

Le Vice-président de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, monsieur Momamady SANOH, a salué le travail extraordinaire abattu par l'ambassadeur du Burkina Faso en Iran et celui de l'Iran au pays des Hommes intègres dans le cadre du renforcement des affaires entre Ouagadougou et Téhéran.

Pour lui, leurs actions ont permis aux deux chambres de commerce, d'avoir de très bonnes relations, en témoigne ce forum qui permettra aux Hommes d'affaires burkinabè de faire connaitre les secteurs d'opportunités du Burkina Faso notamment le coton, le sésame et notre expertise en tant que africains aux Hommes d'affaires iraniens et vice versa.