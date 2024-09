Madagascar: Prévention des Inondations - Les canaux d'évacuation font l'objet de curage

Les grands travaux de curage des canaux à Antananarivo débutent. Les résultats devraient être palpables dès cette saison des pluies.

Et action !

Le canal C3 retrouvera bientôt sa profondeur d'antan. Les boues accumulées dans ce canal pendant de longues années sont sur le point d'être enlevées. Un engin effectue les travaux du côté d'Anosibe actuellement. « La profondeur recherchée est de 1,50 m », a indiqué Miangaly Rabodomalala, directeur général de l'Aménagement du territoire au sein du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, hier, lors du lancement des travaux.

La réhabilitation de cet ouvrage hydraulique vise à protéger la plaine d'Antananarivo contre les inondations pluviales, en permettant un écoulement plus efficace des eaux de pluie. Les résultats devraient être palpables dès cette saison des pluies.

« Si tout se déroule comme prévu, la moitié des travaux devrait être terminée avant la saison des pluies. Nous avons 13 km à curer. Les travaux accomplis avant la saison des pluies devraient contribuer à la réduction des risques de stagnation d'eau à Antananarivo », a noté Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, qui met en œuvre le Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience pour le Grand Antananarivo (Produir), financé par la Banque mondiale. Ces travaux vont durer jusqu'au mois de juin 2025, avec une suspension des activités prévue pendant la saison des pluies.

Nettoyage

Les travaux sont immenses. Plus de 115 000 m³ de boues seront extraites du canal. Elles seront ressuyées et asséchées sur un site de prétraitement construit à Anosibe, puis elles seront confinées à Iarinarivo. Les déchets plastiques, par ailleurs, seront déposés à Andralanitra. Outre le curage de ce canal, les travaux consistent également au nettoyage des bassins tampons d'Anosibe et d'Andavamamba et du canal de jonction avec l'Andriantany, sur environ 900 mètres.

Mais encore, à l'aménagement des berges par la construction de murets de maçonnerie, au remplacement des anciennes passerelles pour améliorer la mobilité urbaine et aux travaux de confortement des berges. « Ce projet, au cœur du Produir, est mis en œuvre pour le bien d'Antananarivo et représente une grande réussite pour la ville et pour Madagascar », a déclaré Haja Rasolofojaona, coordonnateur de Produir.

Une fois les travaux terminés, le maintien de la propreté du canal sera le prochain défi. Harilala Ramanantsoa, Présidente de la délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo, encourage les riverains à respecter la propreté. « Même si nous sommes démunis, nous ne devons pas être sales. Les budgets qui pourraient être investis dans des projets sociaux ou d'amélioration des infrastructures sont utilisés pour le curage de ce canal. À l'avenir, nous verrons les stratégies qui permettront à la population de jeter ses ordures dans des endroits appropriés pour éviter d'éviter de telles situations ».