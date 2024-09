Madagascar: Code du Travail - Les informels à régulariser

La régularisation du secteur informel est inscrite dans le champ d'action du nouveau code du travail. « C'est très important, car le taux du secteur informel est encore très élevé à Madagascar.

L'objectif de ce nouveau code du travail est de le régulariser et d'augmenter le produit intérieur brut, afin d'apporter un travail décent et de développer le domaine social et économique », a déclaré Hanitra Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. C'était hier, à l'hôtel Radisson Blu, dans le cadre d'une formation des directeurs des ressources humaines relative au nouveau code du travail.

La vulgarisation de ce nouveau code du travail est en cours. « Au niveau de l'administration publique, tous les responsables au niveau régional sont formés sur ces nouveaux textes. Des formations ont été données aux responsables de la partie Nord et, à partir de demain (ndlr: ce jour), ce sera autour des agents de la direction régionale du ministère du Travail, dans la partie Sud. Les employeurs forment leur personnel de leur côté. La formation des syndicats des travailleurs aura lieu incessamment », enchaîne-t-elle.

Les employeurs et les syndicats des employés se disent « satisfaits » de ces nouveaux textes. « Il y a plus de clarté, de flexibilité, de modernité dans ce nouveau code. La santé et la sécurité au travail y sont renforcées», lance Jean-Luc Ramamonjiarisoa, membre du Conseil national du Travail et de l'Association malgache des DRH.