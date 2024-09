Afrique: L'Angola et l'Egypte discutent de la coopération multilatérale

Addis — L'Angola et l'Egypte ont analysé lundi l'état de la coopération multilatérale, notamment dans le cadre de l'Union Africaine (UA), selon un communiqué de presse de la Représentation diplomatique angolaise auprès de l'organisation continentale envoyé à l'ANGOP.

Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), l'ambassadeur Miguel César Domingos Bembe, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Mohamed Omar Gad, qui a présenté au cours de la réunion la candidate égyptienne au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA), Hanan Morsy.

La candidate égyptienne est une économiste avec plus de 25 ans d'expérience dans des organisations internationales et des institutions financières, telles que la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Fonds monétaire international (FMI) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA), où elle occupe le poste de secrétaire exécutive adjointe.

Selon une délibération de la 22ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue le 15 mars à Addis-Abeba, en Éthiopie, le prochain vice-président de la CUA, qui sera élu en février 2025, devra être proposé par la région du Nord de l'Afrique.

La décision repose sur le principe de rotation interrégionale et de proportionnalité entre les sexes (présentation de candidats féminins et masculins).

Outre l'Egypte, l'Algérie et le Royaume du Maroc ont également désigné des candidats pour le poste susmentionné.

Le vice-président de l'organe exécutif de l'UA est responsable de l'administration et des finances, et doit assurer la disponibilité optimale des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de l'organisation continentale.

Il doit également promouvoir la mise en oeuvre des réformes administratives, budgétaires et financières de l'UA et diriger, au niveau continental, des programmes de formation et de développement des cadres africains.

L'actuelle Commission de l'Union africaine, la cinquième, élue en 2021, devrait terminer son mandat en février 2025, lorsque la République d'Angola assumera, pour la première fois, la présidence de l'organisation continentale.