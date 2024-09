Angola: Recensement 2024 - Zones difficiles d'accès avec l'aide de moyens aériens

Huambo (Angola) — Un peu moins de 48 heures avant le début du Recensement Général de la Population et de l'Habitat dans la province de Huambo, il a été inclus de moyens aériens, pour faciliter le recensement des agents dans les endroits difficiles d'accès.

Le fait a été confirmé mardi à la presse par le coordinateur du comité technique du recensement de 2024, Rúben Gomes, à la fin de la visite du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, à l'Institut national de statistique (INE).

Rúben Gomes a dit qu'en termes de ressources terrestres, la province dispose de 25 véhicules Toyota, du modèle Land Cruiser, de 14 motos, en plus des véhicules tout-terrain des Forces armées angolaises (FAA) et des hélicoptères de la Force aérienne nationale (FAN).

Le responsable a assuré la création de toutes les conditions logistiques nécessaires au succès du processus, avec la fourniture de six mille tablettes.

Il a ajouté qu'au niveau de la municipalité de Huambo, capitale de la province, on a cartographié 19 points où se trouvent les sans-abri, spécifiquement dans les travaux inachevés et les passages à niveau.

Il a dit que c'est le segment social qui devrait être enregistré au début du processus, avec un début prévu spécifiquement, à 00h00 le 19,

À son tour, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré avoir visité l'Institut national de statistique, dans le but d'évaluer les conditions pour le début du recensement de 2024, prévu le 19 de ce mois.

Le responsable a affirmé que des travaux étaient en cours pour configurer les appareils à utiliser pendant le processus de recensement, après avoir élaboré une planification rigoureuse.

Il a garanti que les équipes bénéficieront du plein soutien du gouvernorat de Huambo, des administrations municipales, des églises et des autorités traditionnelles, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, car la province est prête à mener à bien le recensement.

«D'après ce que nous pouvons voir, les conditions sont pratiquement créées. Les équipes sont très engagées et nous donnons une note positive à l'engagement de la jeunesse, qui comprend que le pays ne supplie pas ses enfants, mais les commande (...) et exprime en même temps le désir de faire partie de l'histoire du pays, avec participation au deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat postindépendance», a-t-il conclu.

Prévu pour commencer ce mercredi 19 septembre et se terminer le 19 octobre, le Recensement Général de la Population et de l'Habitat sera réalisé sous le thème « Ensemble, nous comptons pour l'Angola ».

Selon les prévisions de l'INE pour 2024, la province de Huambo compte une population estimée à deux millions 830 mille 415 habitants, répartis dans les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.

Le recensement de 2024 sera le troisième dans l'histoire du pays, le premier ayant eu lieu en 1970, cinq ans avant l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975, tandis que le deuxième a eu lieu en 2014.

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat permettra de connaître précisément le nombre d'habitants du pays, combien d'hommes, de femmes, d'enfants et de personnes âgées, où ils vivent et comment ils vivent.

Avec ces informations, le pays sera en mesure de mieux planifier la distribution des services essentiels à tous les Angolais.