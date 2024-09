Madagascar: Événementiel - Le spectacle « Héritage » fait des adeptes

Le 11 octobre, le stade Barea Mahamasina accueillera l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année : le spectacle « Héritage » de Dadju et Tayc, organisé par Nas Production et Telma Madagascar. Ce concert d'envergure internationale ne sera pas seulement un moment de fête pour les fans, mais aussi une formidable opportunité pour les jeunes Malgaches de se former et d'acquérir de précieuses compétences dans l'organisation d'événements.

En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que celui de la Communication et de la Culture, quinze jeunes seront intégrés à l'équipe de Nas Production dès le 27 septembre. Ils participeront à l'organisation du spectacle et auront l'occasion d'apprendre les rouages de la communication événementielle, de la sonorisation et de la gestion d'événements.

« Le spectacle Héritage est avant tout dédié aux jeunes, et c'est pourquoi nous leur offrons cette opportunité unique de travailler à nos côtés. La première partie de l'événement sera un tremplin pour six jeunes artistes sélectionnés lors d'auditions qui débuteront ce vendredi. Ils auront l'honneur de monter sur scène avant les deux icônes de la musique urbaine francophone », explique Sonia, directrice de production chez Nas Production. Ce spectacle, qui s'annonce grandiose, verra Dadju et Tayc interpréter les titres issus de leur album collaboratif « Héritage », déjà plébiscité en Europe.

Pendant une heure et demie, les fans malgaches pourront enfin vibrer au rythme des deux stars.