Madagascar: Secteur Extractif - La réouverture de Base Toliara envisagée

Le ministre des Mines a laissé entendre que les activités de Base Toliara reprendront l'année prochaine. Les débats entre les défenseurs et les opposants au projet font encore rage à Toliara.

Enfin une précision de la part de l'administration minière malgache. Le ministre des Mines, Olivier Herindrainy Rakotomalala, a clarifié lundi dernier que deux grandes exploitations minières sont prévues pour ouvrir en 2025, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Générale de l'État. Le projet Base Toliara est l'un des deux grands projets annoncés. Il a toutefois émis quelques « conditions » à cette reprise.

« L'État s'est attelé à ce que toutes les parties prenantes y trouvent leur compte : les communautés de base, les investisseurs et le pays tout entier. La coordination des actions et les échanges avec les investisseurs et porteurs de projet ont été et vont être intensifiés », a souligné le ministre.

Diverses études ont été jugées nécessaires pour faire progresser le projet dans le sens d'une reprise. Parmi les raisons de la suspension des activités de Base Toliara en novembre 2019 figurent : la non-implication effective des communautés locales dans le projet d'extraction d'ilménite de Ranobe, Toliara II ; les conflits sociaux résultant des divergences de position de ces communautés ; les problématiques environnementales, notamment le risque élevé d'impact de la radioactivité ; le manque de respect des questions culturelles et sociales ; l'absence de prise en compte des besoins réels des communautés locales ; les conditions fiscales et les retombées économiques non clarifiées pour le pays ; ainsi que les pressions exercées par des hommes politiques et des ONG.

Des associations de pêcheurs ont longtemps refusé catégoriquement le projet, qui utiliserait les eaux d'Andaboy à Toliara pour y construire une jetée et un port. La santé des poissons et le risque de diminution des revenus les ont motivés. Des communautés touchées directement par l'exploitation dans les communes d'Ankilimalinike et Tsianisiha, district de Toliara II, se sont également dressées contre Base Toliara. Le risque de malformation et l'impact grave de l'extraction sur les femmes et les enfants sont et restent leurs arguments.

La situation de la région Anôsy avec le projet de QMM est mise en avant pour comparaison. Les actions de Base Resources, maison mère de Base Toliara, viennent d'être rachetées à 100 % par la société américaine Energy Fuels: la tendance va vers la réouverture de Base Toliara.