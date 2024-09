Tunisie: Médenine - Les défis de la nouvelle année

Le gouverneur de la région s'est rendu à certaines écoles, où l'état des lieux incite à engager un chantier en matière d'infrastructure de base, d'entretien et d'amélioration du transport scolaire.

Comme prévu, le gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, dès sa prise de fonction, a dû passer à l'action : il a vite rassemblé les responsables régionaux et locaux des neuf délégations pour arrêter les priorités des projets à réaliser dans les différents domaines. Et comme on le sait, lors de la période actuelle, tous les yeux sont tournés vers la nouvelle saison scolaire 2024-25.

Accompagné du directeur régional de l'éducation de la région, le secrétaire général du gouvernorat et d'autres responsables, le gouverneur s'est rendu, lundi 16 septembre, à l'école primaire d'El-Kosba dans la délégation de Sidi Makhlouf pour saluer le drapeau et assister au coup d'envoi de la rentrée scolaire.

Puis il s'est déplacé à l'école El-Ksibet et Cité Jarray où il a pris connaissance des conditions de travail et attiré l'attention des responsables locaux sur l'amélioration de l'infrastructure de base, l'aménagement et l'entretien de l'environnement de toutes les institutions scolaires. Le problème du personnel ainsi que le transport ont été aussi évoqués.

339 institutions scolaires

La direction régionale de l'éducation de Médenine est parmi les plus grandes du pays.

Elle comprend 339 institutions scolaires, réparties sur 254 écoles primaires, 50 collèges, 32 lycées et 3 collèges techniques.

Elle compte aussi 18 écoles primaires, 6 collèges et 11 lycées relevant de l'enseignement privé. Ces institutions servent au total 113.950 élèves, dont 61.937 au primaire et 52.013 dans les collèges et les lycées. Bonne année scolaire !