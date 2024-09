Tunisie: Dès aujourd'hui, démarrage de l'événement organisé par Marsa Enchères - Cent oeuvres inédites d'art tunisien à dénicher

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 septembre, les amateurs d'art auront l'occasion de participer à un événement exceptionnel organisé par Marsa Enchères qui ouvre ses portes à une collection impressionnante de 100 oeuvres d'art, issues de collections privées et signées par des artistes de renom.

Cette vente, qui se déroulera en ligne pendant une semaine, met en lumière la richesse et la diversité de l'art tunisien à travers les époques. Parmi les pièces phares, on ne peut passer à côté de «La Fille à la Bougie», une huile sur toile de 1943 signée Jellal Ben Abdallah. Cette oeuvre, témoin d'une époque révolue, captive par sa simplicité apparente qui cache une profondeur artistique indéniable. Les enchérisseurs pourront également se disputer des oeuvres d'Alexandre Roubtzoff, dont les peintures orientalistes continuent de fasciner les collectionneurs du monde entier. Les toiles colorées d'Aly Ben Salem, réalisées entre 1950 et 1970, promettent quant à elles de raviver les souvenirs d'une Tunisie en pleine effervescence culturelle.

L'éclectisme est le maître-mot de cette expo-vente. Des sculptures en marbre et bronze de Hechmi Marzouk côtoient les peintures sur sac de ciment d'Adel Akremy, tandis que les oeuvres calligraphiques de Noureddine Ouni rappellent l'influence de l'école irakienne sur l'art tunisien. Les amateurs d'art contemporain ne seront pas en reste. Le trio composé de Hamda Saidi, Faycel Mejri et Mabrouk El Kamel (Bzaow) propose 16 créations qui bousculent les codes, tandis que Mohamed Ben Dhia, le plus jeune des 33 artistes représentés, clôture le catalogue avec cinq oeuvres de grand format qui ne manqueront pas d'attirer l'attention.

%

Cette vente aux enchères s'annonce comme un véritable voyage à travers l'histoire de l'art tunisien, des maîtres consacrés aux talents émergents. Une occasion en or pour les collectionneurs de tous horizons d'enrichir leur collection avec des pièces uniques, témoins d'un patrimoine artistique en constante évolution. Les intéressés sont invités à consulter le catalogue en ligne de la Marsa Enchères pour découvrir l'intégralité des oeuvres proposées. Que vous soyez un collectionneur aguerri ou un simple amateur d'art, cette vente promet des moments d'émotion et peut-être, qui sait, la découverte d'un coup de coeur inattendu.