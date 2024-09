Tunisie: Kaïs Saïed - «Une révolution législative qui devra rompre avec les lois qui servaient seulement les intérêts d'une minorité»

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi, la réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen du projet de décret-loi relatif au Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.

Le Chef de l'Etat a souligné l'importance de cette institution, affirmant que «l'avenir de la Tunisie repose sur un enseignement national accessible à tous, qui protège contre toute dérive et constitue un rempart contre ceux qui cherchent à réprimer la pensée libre».

Cité dans un communiqué de la présidence, le Président Kaïs Saïed estime que la mise en place de ce décret-loi arrive à point nommé, à l'occasion de la rentrée scolaire et de la publication du rapport final de la consultation nationale relative à la réforme du système éducatif.

Il a ajouté que depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie suit son chemin vers l'avenir à l'aide «d'une révolution législative qui va de pair avec la volonté du peuple tunisien et devra rompre définitivement avec les lois qui servaient seulement les intérêts d'une minorité».

Le Président Saïed a appelé à renforcer la sécurisation des établissements scolaires afin de mieux protéger les élèves des dangers liés à la consommation de drogue et à la violence qu'ils peuvent subir. Il a, en outre, mis l'accent sur l'importance d'identifier des solutions justes et équitables pour les enseignants suppléants, les surveillants et les conseillers pédagogiques, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a appelé à redoubler d'effort pour faire respecter la loi, notamment face à la spéculation et à la pénurie de certains produits de base tels que le lait, le sucre et la viande blanche. Il a, dans ce contexte, affirmé que «les cartels et les lobbys, liés à des parties étrangères, cherchent à mettre en échec le mouvement de libération nationale». «Pour ces groupes, le peuple tunisien n'a pas le droit d'être libre, d'exercer sa souveraineté et de lutter contre les réseaux de corruption».