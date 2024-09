Afrique de l'Ouest: Le Représentant Spécial Simão conclut sa visite au Togo, encourage tous les acteurs à poursuivre leur engagement pour la paix et la prospérité

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu hier une visite de deux jours au Togo.

Durant sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par S.E. Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo.

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets relatifs à la situation nationale et régionale, notamment sur la nécessité de coordonner les efforts pour consolider la paix et la sécurité, et le développement dans la sous-région. Mr. Simão a également encouragé tous les acteurs Togolais à poursuivre leur engagement pour la paix et la prospérité du Togo.

Pendant sa visite, le Représentant spécial a pris part à l'atelier organisé par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sur « le renforcement des capacités des parties en Afrique de l'Ouest et du Centre à intégrer la mobilité humaine dans les processus nationaux clés ». Lors de sa prise de parole à la session d'ouverture, il a souligné que les interconnexions entre Changement Climatique, et mobilité soulignent l'urgence d'adopter des approches intégrées pour la réduction des risques de catastrophes, la prévention des conflits et les réponses humanitaires appropriées.

Le Représentant spécial a également eu une réunion avec l'équipe pays des Nations Unies. Il a encouragé ses membres à poursuivre leurs efforts pour soutenir le Togo à faire face aux défis économiques, sociaux et de développement durable.