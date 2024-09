Tunisie: Le CA affronte la JSO ce dimanche en championnat - Le meilleur est à venir

Aujourd'hui, a minima, l'on peut dire que tous les postes sont doublés, voire triplés au sein du groupe à David Bettoni.

Le Club Africain s'apprête à croiser la JSO dimanche à Radès dans le cadre de la 2e journée de la Ligue 1. Au révélateur du promu, bourreau de Gafsa en ouverture de championnat, le CA tentera de signer sa première victoire de la saison, même si le match gagné sur tapis vert à Ben Guerdane n'a pas manqué d'apporter de l'eau dans le moulin clubiste. Il faut dire que face à l'USBG, le CA ne méritait pas de perdre, mais il ne méritait pas non plus de gagner, sachant qu'il s'est fait surprendre par deux fois alors qu'il maîtrisait, dominait et confisquait le cuir.

Largesses défensives, imprudences de la part des sentinelles et marquage de zone inopérant, le CA a payé cher sa rentrée, du moins sur le terrain, mais les trois points récoltés suite à la réserve formulée sont de nature à doper le mental du groupe et lui permettre de prendre son élan dès dimanche. Ne pas trop donc focaliser sur le verre à moitié vide, le CA est revenu par deux fois au score à Ben Guerdane et n'a donc ni rompu ni plié. C'est forcément encourageant en attendant que l'équipe se forge une carapace avec l'incorporation des recrues.

Concurrence et saine émulation

Il y a donc de bonnes raisons d'espérer un regain de vitalité et un rebond face à la JSO. Atmosphère et ambiance sereines, concurrence dans un esprit de saine émulation de groupe, discipline de fer affichée lors des répétitions sous la houlette du coach David Bettoni, le CA se porte bien, et, d'ailleurs, le cas Ghaith Sghaier (manque de sérieux et de ponctualité du joueur) a été géré comme il se doit. Aujourd'hui, a minima, l'on peut dire que tous les postes sont doublés, voire triplés. A l'exception des cages où Ghaith Yeferni serait préféré à Moez Hassen (quoique).

En défense tout d'abord, Bettoni peut compter sur quatre axiaux, soit les Makrem Sghaier, Hamza Ben Abda, Yassine Bouabid et Ali Youssef (Rami Bedoui est encore une fois blessé et s'absentera pour trois semaines). Sur les côtés, Tene Willis Didof et Oussama Shili sont en concurrence pour occuper le flanc gauche, alors que sur le côté opposé, Ghaith Zaalouni et Aziz Ghrissi sont disponibles. Plus haut, au coeur du jeu, ça se bouscule avec la présence de trois milieux défensifs, Ahmed Khélil, Kenneth Semakula et Mohamed Amine Laajimi, aux côtés de deux médians plus portés vers le relais et l'animation, soit Ghaith Sghaier (milieu droit) et Mootaz Zemzemi (milieu gauche), ainsi qu'en présence d'Abdelmalek Kelaleche, un milieu offensif qui peut jouer les rampes de lancement pour les attaquants.

Toujours au milieu, le CA peut aussi compter sur Shawkan Mohamed, un joueur qui peut couvrir les axiaux et servir le jeu, un profil de relanceur dont le CA ne peut que se féliciter. Enfin, en attaque, il y a des avants de qualité avec pour le couloir droit les Philippe Kinzumbi ( qui attend une qualification exceptionnelle de la Fifa), Adem Garreb, Bassem Srarfi et Rached Arfaoui, sur l'aile d'en face les Bilel Ait Malek et Hamza Khadhraoui, et en pointe, Kingsley Eduwo et Hamdi Laabidi. Avec cet effectif, l'on peut affirmer sans hésitation que le CA possède au moins deux joueurs forts par ligne. Reste maintenant à trouver la bonne formule et les bonnes associations pour performer. Le match de la JSO constituera une épreuve significative pour tester si ce CA est prêt pour décoller et surtout afficher des signes rassurants pour l'avenir. Ça va compter au même titre que les trois points de la victoire.