Afrique: CHAN 2025 - Les Barea dans le continent à la case départ

La phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations sera organisée conjointement par trois pays de l'Est du continent en février 2025.

Après des mois de report, le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe, a officiellement annoncé lundi, à l'issue d'une réunion du comité exécutif à Nairobi (Kenya), les dates et les pays hôtes du huitième Championnat d'Afrique des nations (Chan). Une toute première, la phase finale sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 1er au 25 février 2025. Les éliminatoires s'étaleront entre le mois d'octobre et décembre 2024.

Le premier tour démarrera entre le 21 et le 27 octobre. Madagascar, classé troisième lors de la précédente édition en 2023 en Algérie, devrait être exempté du premier tour. Comme innovation, les sélectionneurs pourront faire appel aux expatriés évoluant sur le continent africain, alors qu'auparavant, seuls les joueurs des championnats locaux étaient éligibles. La participation malgache, la nomination du sélectionneur et l'établissement du programme de préparation seront à l'ordre du jour du comité exécutif de la fédération malgache de football ce vendredi.

Dans la logique et la continuité, le coach Romuald Rakotondrabe, qui avait amené les Barea en demi-finales du 7e Chan en Algérie et est l'actuel sélectionneur de l'équipe A aux éliminatoires à la Can et à la Coupe du Monde, reste le mieux placé plutôt que de désigner un autre entraîneur à un mois de la compétition.

Sans match

Le sélectionneur pourra donc désormais solliciter les expatriés d'Afrique, comme l'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina. La sélection pourrait aussi être renforcée par les éléments de la région, dont la plupart sont les artisans de la médaille de bronze en Algérie.

Citons entre autres les joueurs à La Réunion : Rajo Razafindrabearimianta (Saint Denis FC), Rojolalaina Andriamanjato (Saint Pauloise) et Tokinantenaina « Tsiry » Randriatsiferana (Saint Pauloise). Le coach pourrait solliciter les Barea aux Jeux des Îles, qui évoluent à la Petite Île, comme Fabien Boyer et Bertrand Dorian. Le souci réside dans le compartiment des gardiens de but, car le sélectionneur devra trouver deux autres gardiens en moins d'un mois, outre Nina Rakotoasimbola.

L'autre préoccupation est la détection des locaux en plus de ceux qui forment déjà les Barea A, notamment les défenseurs de l'Elgeco Plus, Elysée Tony Randriamanampisoa et Rado Nirina Rabemananjara, ainsi que les éléments du Disciples FC, Andy Rakotondrajoa et Tendry Randrianarijaona. Le championnat élite, la Pure Play Football, a pris fin début juillet et ne reprendra pas avant début octobre. La poule des As de la Ligue des champions 2e division ne sera bouclée qu'en fin septembre. En plus des éliminatoires à la Can 2025, dont les prochaines journées sont prévues les 7 et 10 octobre, les Barea enchaîneront donc les compétitions de qualification au Chan vers début novembre.