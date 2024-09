Madagascar: Chine - Coopération renforcée dans le secteur textile

Renforcer la production locale, attirer des investissements directs ou encore développer le secteur du textile : autant de possibilités pour le nouvel horizon qui s'ouvre au secteur, en effervescence depuis l'année dernière. Un partenariat avec la Chine a en effet été signé en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique, qui s'est tenu à Pékin au début de ce mois de septembre. Le groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) rapporte cela et qualifie de fructueuses les récentes coopérations qui viennent d'être déverrouillées.

D'après ce groupement professionnel, il s'agit d'un accord signé entre la branche de l'industrie textile du Conseil chinois pour la promotion du commerce international et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). «Les deux parties s'entendent et coopèrent pour promouvoir le business entre les deux pays.

Cette coopération devrait permettre à la Grande Île d'attirer des investissements directs étrangers (IDE), mais aussi de renforcer la production locale», explique le GEFP dans un communiqué.

Selon le document, il y aura des transferts de technologies pour renforcer les capacités de production de la Grande Île, et ce «afin de pouvoir être à la hauteur des autres pays asiatiques». Une ambition qui témoigne du dynamisme actuel dans le secteur du textile. Les chiffres fournis par le GEFP montrent un commerce vigoureux. La valeur du commerce des textiles et des vêtements entre la Chine et Madagascar en 2023 s'élève à 450 millions de dollars.

Le marché chinois représente aussi un milliard de consommateurs potentiels pour les acteurs du textile malgache, qui tend également à gagner du terrain en Asie, en plus de sa place de choix sur le marché africain.

Au mois de mai, des investisseurs chinois étaient dans nos murs pour prospecter le marché. En effet, c'est l'un des segments de l'industrie qui rapporte gros. Depuis quelques années, les opérateurs chinois lorgnent sur le secteur du textile en Afrique. La Grande Île, qui figure parmi les premiers marchés dans ce domaine, reste à développer, bien que son secteur textile ait connu des croissances fulgurantes ces dernières années. Selon la Banque mondiale, la performance du secteur textile dans la Grande Île a augmenté de 35 % en 2022.

Au premier trimestre de 2023, ce secteur a connu une croissance de 14 % qui n'a pas fléchi tout au long de l'année. Le ministère de l'Économie table sur une croissance de 4,9 % de ce secteur pour cette année. Acquérir de nouveaux investisseurs, comme les Chinois dans ce domaine prometteur, permettrait de maintenir cette dynamique. Actuellement, ce secteur génère plus de cent soixante-dix mille emplois directs.