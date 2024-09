Sénégal: Mbaye Niang vise aussi un retour en équipe nationale - « C'est à moi de travailler, d'être performant... »

Dans l'effectif du Wydad Casablanca qu'il a rejoint cette saison, Mbaye Niang s'est prononcé sur son nouveau club et ses ambitions. L'attaquant a aussi parlé de l'équipe nationale dont il espère avec ses performances, une convocation du sélectionneur Aliou Cissé.

« C'est la meilleure décision que j'ai pu faire durant ce mercato »

Après les championnats français, italien, anglais, turc, Mbaye Niang va découvrir la première division marocaine avec le Wydad de Casablanca qu'il a rejoint depuis le 8 septembre passé. L'attaquant de 29 ans explique sont choix de jouer dans le continent africain. « Ce n'était pas la destination privilégiée mais comme on dit dans un mercato, tu as des périodes et cela peut être de belles surprises.

Quand j'ai eu cette proposition, dans ma tête, moi qui aime des challenges, je me suis dit c'est mon continent, Je suis africain, pourquoi pas, cela peut être une bonne expérience. J'avais envie de découvrir autre chose. Je me suis laissé le temps de réflexion, de prendre la bonne décision et aujourd'hui je suis très heureux de venir au Wydad. C'est la meilleure décision que j'ai pu faire durant ce mercato » s'est-il expliqué au micro de Canal+ Sport Afrique.

Selon Mbaye Niang « venir au Maroc c'est comme partir au Sénégal » expliquant les points de ressemblance entre les deux pays notamment avec la ville de Casablanca. Le joueur a aussi magnifié l'accueil qui lui a été réservé.

« J'ai joué la coupe du monde ce qui n'est pas donné à tout le monde »

Concernant ambitions avec le club, il compte s'inscrire dans la durée. « Je ne suis pas venu dans le but de faire un an et de repartir. Je veux vraiment m'inscrire dans le projet du club qui est costaud. Il y a une nouvelle direction qui a montré qu'elle est prête à investir, à aussi faire de ce club avec l'histoire qu'il a, de reprendre sa place. C'est un club mythique en Afrique, qui a gagné des trophées, qui a un public exceptionnel ».

En plus de faire des performances pour le club, l'attaquant de 29 ans qui a disputé la Coupe du Monde 2018 et la CAN 2019 souhaite aussi taper à l'oeil du sélectionneur des Lions. « C'est à moi d'être performant. Je sais que le coach comme il a répété plusieurs fois en conférence de presse compte sur moi. C'est à moi de travailler, je vais bosser dur. Je vais aider mes coéquipiers, le club surtout.

Ensuite la sélection, je serais à la disposition du coach comme je l'ai fait auparavant. J'ai joué la coupe du monde ce qui n'est pas donné à tout le monde, la coupe d'Afrique. Même si aujourd'hui, je ne suis pas dans l'équipe nationale, je suis sénégalais et je suis fier de l'être » explique-t-il, soulignant être toujours proche des joueurs à qui il donne de la force lors des compétitions.