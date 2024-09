Sénégal: Dépenses du budget général - Le montant s'élève à 2 305,70 milliards FCFA au deuxième trimestre 2024

Les dépenses du budget général ordonnancées au cours du deuxième trimestre 2024 s'établissent à 2 305,70 milliards FCFA représentant 99,68% des crédits liquidés au titre du deuxième trimestre 2024. L'information est donnée par le ministère des Finances et du Budget dans un rapport.

L'exécution des dépenses est ainsi répartie entre :- les dépenses ordinaires exécutées pour un montant de 1 711,90 milliards FCFA sur des liquidations d'un montant de 1 718,77 milliards FCFA, soit 99,60% des engagements honorés et - les dépenses en capital réalisées à hauteur de 593,80 milliards FCFA sur des crédits liquidés d'un montant de 594,41 milliards FCFA, soit 99,90% des engagements honorés.

Selon le ministère des Finances, les charges financières de la dette au cours du deuxième trimestre 2024 s'élèvent provisoirement à 210,32 milliards FCFA, représentant environ 36,37% des prévisions de la LFI 2024. Comparées à la même période de l'année précédente, les charges financières ont baissé de 25,09% (soit -70,43 milliards FCFA). Cette diminution est imputable surtout aux charges de la dette extérieure qui ont connu une baisse de 34,57% (soit -83,66 milliards FCFA). Concernant les charges de la dette intérieure, elles ont augmenté de 34,13% (soit +13,23 milliards FCFA)

Concernant les dépenses de personnel exécutées au 30 juin 2024, elles s'élèvent à 701,19 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 48,61% sur des crédits ouverts (1 442,465 milliards FCFA). En glissement annuel, les dépenses de personnel ont évolué de 63,04 milliards en valeur absolue et 9,9% en valeur relative, cette hausse est due à la prise en charge des échéances relatives aux accords signés entre l'Etat et les organisations syndicales des secteurs de l'éducation et de la santé en 2022.

Les dépenses de personnel sont principalement portées durant le deuxième trimestre par les secteurs de l'Education et de la Formation professionnelle avec un montant de 194,098 milliards, soit 57,5% du total. Suivent respectivement le secteur des forces de défense et de sécurité (81,218 milliards, soit 24,0%), le secteur de la santé (19,516 milliards, soit 5,8%), le Ministère des Finances et de Budget (9,838 milliards, soit 2,9%), le Ministère de la justice (8,653 milliards, soit 2,6%) et les institutions (5,593 milliards, soit 2,0%).

Les autres secteurs se partagent 5,3% de la masse salariale, soit 17,922 milliards. L'effectif des agents de la fonction publique se chiffre à la fin du deuxième trimestre de 2024 à 183 168 agents soit une progression de 0,7% par rapport au trimestre précédent.