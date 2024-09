Congo-Kinshasa: Campagne ambitieuse, initiative salvatrice, 'ASSEZ' - World Vision en ordre de bataille pour vaincre la faim et la malnutrition des enfants au pays !

World Vision a célébré hier, mardi 17 septembre, son 40ème anniversaire de ses engagements en RD. Congo. C'était au cours d'une manifestation solennelle tenue au chapiteau du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Depuis 1984, World Vision dont la vocation consistant à militer pour le bien-être de l'humanité, travaille d'arrache-pied en RD. Congo. Mais, cette fois-ci, pour réitérer sa détermination à poursuivre sa noble mission, cette célébration a été marquée par le lancement d'une vaste et ambitieuse campagne de lutte contre la faim et la malnutrition des enfants en RD.

Congo dénommée : "Assez". A cet effet, Léonnie Kandolo Omoyi, la Ministre du Genre, Famille et Enfant, a lancé les activités relatives à cette campagne devant une assistance constituée de nombreuses personnalités et représentants des organismes du système des Nations Unies en RD. Congo. L'occasion était propice pour Aline Napon, en sa qualité de Directrice-pays de World Vision, de lancer un vibrant plaidoyer pour l'éradication de l'insécurité alimentaire en RD. Congo.

« Depuis quarante ans, World Vision RDC s'efforce d'améliorer la qualité de vie en République Démocratique du Congo grâce à des programmes complets de santé et de nutrition à travers une sécurité alimentaire pour le bien-être des enfants. Mais, malgré le progrès réalisé sur terrain, cela n'a pas suffi pour répondre aux nombreuses attentes des enfants vulnérables à travers le pays », a-t-elle évoqué, en premier lieu, dans son mot de circonstance.

Selon elle, en effet, cela est dû à plusieurs variables notamment, les conflits, le changement climatique, le coût de la vie qui augmente de plus en plus, le panier de la ménagère qui est devenu un problème pour beaucoup de familles, et cetera. Raison pour laquelle, cette campagne est lancée en ce jour de fête et jour de joie pour dire "Assez à la malnutrition des enfants dans le siècle présent, Assez à la mortalité infantile, Assez à cette crise alimentaire qui met en péril la vie d'un enfant sur deux en RD Congo".

Malgré ce tableau peu reluisant, elle a avancé tout de même des progrès récoltés. Elle a, en outre, appelé au soutien de tous les partenaires financiers pour une bataille continue devant conduire à l'éradication effective des cas de malnutrition des enfants congolais.

« Nous avons mené 838 projets, comprenant 235 projets de développement, 294 projets Private Non-Sponsorship, et 309 projets financés par des subventions. Ces efforts ont permis d'impacter plus de 8,14 millions de bénéficiaires, avec 2,64 millions de personnes soutenue à travers des programmes de développement et 5,5 millions grâce à des initiatives humanitaires et de secours d'urgence. Pour ce qui est de la campagne ASSEZ pour éradiquer la faim et la malnutrition infantile, cela fait partie du champ de bataille de World Vision.

Car, « cette année, des programmes des cantines scolaires ont été mis en place avec nos partenaires au Sud-Kivu et au Kasaï et nous avons distribué des vivres aux écoles et soutenu la création des jardins scolaires afin de produire des légumes locaux disponibles pour compléter le repas fourni. Ce projet a permis d'atteindre plus de quatre-vingt mille enfants », a déclaré Aline Mapon.

Pour sa part, Léonnie Kandolo, Ministre du Genre, Famille et Enfant, a salué cette initiative, en promettant ainsi de porter la voix de World Vision au niveau du Gouvernement pour un accompagnement stratégique, suivant la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Fondée en 1950 en Chine et en Corée par le Dr Bob Pierce, World Vision a élargi son champ d'action pour inclure le développement communautaire et l'aide humanitaire d'urgence. Cette organisation humanitaire vise à améliorer durablement la vie des enfants et des communautés en les aidant à exploiter leurs ressources locales pour réaliser des projets dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'éducation et du développement des microentreprises.

Le parrainage d'enfants est au cœur de la mission de World Vision. Ainsi, depuis 1984, cette organisation chrétienne sans but lucratif, animée par une profonde foi chrétienne, s'efforce d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables en République Démocratique du Congo avec pour mission visant à répondre aux besoins des populations vulnérables et, plus particulièrement, des enfants victimes des catastrophes naturelles, des conflits et de la pauvreté.