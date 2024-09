Congo-Kinshasa: 10ème Congrès ordinaire de l'UNPC - Patrick Muyaya encourage un débat sain et constructif pour une véritable renaissance du secteur de la presse !

Le chemin parcouru aura été long. Finalement, c'est hier, mardi 17 septembre 2024, que l'Union nationale de la presse du Congo a démarré son 10ème Congrès ordinaire, placé sous le signe de la renaissance. Les travaux de cette session, financés par le Gouvernement, se tiennent au Centre catholique Nganda, situé à quelques encablures de la station Macampagne, dans la commune de Kintambo.

C'est le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, qui en a donné le go en présence de plus de deux cents congressistes issus de Kinshasa et des autres provinces du pays. Dans son allocution, le Porte-parole du Gouvernement a appelé à des échanges enrichissants, solides et constructifs, dont les fruits devront aider à marquer, de façon remarquable, le changement tant attendu dans le secteur de la presse en RD. Congo.

Il a réitéré la ferme volonté du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à remettre sur l'orbite l'exercice de la profession journalistique, durant son passage au summum de l'Etat, pour forger un quatrième pouvoir jouant pleinement son rôle dans la marche vers le développement.

"Le journaliste, c'est le phare, la lumière d'une société. « Monsieur le journaliste », c'est comme ça que jeune, j'entendais être désigné « le journaliste ». Ce titre illustrait, avec respect et considération, le travail indispensable et crucial que joue les journalistes dans l'encadrement de l'opinion. À l'époque tout ce que les gens savaient, ils ne le savaient que parce que les journalistes le disaient.

Aujourd'hui, vous êtes concurrencés grâce à l'évolution technologique par tout le monde. Même alors aucun de vos concurrents ne peut vous remplacer dans votre rôle à la fois d'éclaireur et de rempart de la société face à l'émergence des fake news qui inondent nos téléphones », a démontré le Ministre Patrick Muyaya, avant de compléter son élan par une recommandation majeure à l'endroit des séminaristes.

"Dans vos réflexions, tenez aussi compte du besoin du pays de faire face aux défis de plusieurs autres notamment l'agression dans l'Est de notre pays et la nécessité de construire, d'améliorer l'image de marque de la République Démocratique du Congo. Il est tout aussi important de tenir compte du besoin de nous rassurer de ce qu'offre le contenu de nos médias que nous devons impérativement concilier avec notre exigence d'éduquer nos enfants, de les informer et de les orienter vers ce qui contribuera à faire avancer notre pays".

Ce n'est pas tout. Patrick Muyaya a également exprimé le soutien du Gouvernement de la République qui, sous l'impulsion de la première Ministre Judith Suminwa Tuluka, voudrait booster l'émergence d'une presse véritablement libre en RDC.

"Au nom du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, je voudrais vous réitérer notre disponibilité à contribuer à l'émergence d'une presse libre et forte. Notre engagement à cheminer avec vous jusqu'ici est une preuve éloquente de notre détermination. Vous êtes le quatrième pouvoir, le poumon de notre démocratie. Il est essentiel pour vous de ne jamais l'oublier", a-t-il insisté. L'occasion était de même indiqué pour un appel à l'inclusivité, à la rigueur, à la convivialité et à l'unité pour un travail de qualité.

"Lors d'un échange en marge du lancement des travaux préparatoires de ce Congrès, je vous avais recommandé, tout en respectant votre liberté et votre indépendance, l'unité, l'inclusivité, la convivialité et la rigueur dans tout ce qui sera fait. Sans vouloir revenir ni m'immiscer dans vos affaires, je vous suggère de prendre en compte les faiblesses constatées présentement et par les passées dans l'organisation et le fonctionnement de l'Union afin d'en tirer les leçons et de les corriger définitivement aujourd'hui. Cela garantirait des lendemains meilleurs pour ce corps de métiers appelé à retrouver ses lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de 4ème Pouvoir au sein de notre société", a souligné le Ministre Muyaya.

Juste après le lancement, les travaux du Congrès se sont poursuivis sous la houlette du comité sortant de l'UNPC, dirigé par Modeste Shabani. Il a été question pour ce premier jour, de valider les mandats de différents congressistes avant l'étape des échanges en commissions.

Ce congrès devra déboucher sur l'élection d'un bureau définitif qui aura la lourde responsabilité de continuer la bataille du changement de narratif dans la corporation des journalistes. Le Professeur Malembe, Stéphane Kitutu, Kibambi Shintwa, pour ne citer qu'eux, ont apporté leur sagesse au premier jour du Congrès. A la demande de Modeste Shabani, ils ont tous pris la parole et ont appelé à sauver l'avenir de la profession. C'était un moment unique au Centre Nganda...