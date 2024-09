Congo-Kinshasa: Kisenge Manganèse / Blue Sloy Mining - Signature du contrat de joint-venture sous l'œil vigilant de Jean-Lucien Bussa !

Cette cérémonie de signature du contrat de partenariat entre les deux parties est intervenue ce mardi 17 septembre 2024. C'était lors de la séance de travail que le Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Bussa, a eue avec le Comité dirigeant de Kisenge Manganèse et le Manager de BLUE SLOY MINING, BSM en sigle, à son Office de travail.

A l'issue de cette activité, les deux parties au contrat ont exprimé leur satisfecit pour la signature de ce contrat de joint-venture devant faciliter la relance de l'exploitation de l'or dans les concessions de Kisenge Manganèse. Il s'agit d'une preuve tangible que le Ministre Jean-Lucien Bussa poursuit, sans relâche, la mission lui confiée par le Président de la République et la Première Ministre, celle de relancer toutes les entreprises du Portefeuille afin d'en faire un levier important du développement économique du pays.

Conduite par le Président du Conseil d'Administration, cette délégation du Comité dirigeant de Kisenge Manganèse a salué la signature de ce contrat obtenu sous le leadership du Ministre du Portefeuille. Monsieur John Zhhng, Manager de BSM a fait savoir que sa société intervient non seulement dans le secteur minier mais également dans la gestion de l'environnement.

Il s'est dit très satisfait des échanges fructueux entre son entreprise et la société minière Kisenge Maangese en présence du Ministre du Portefeuille. Même sentiment de satisfaction pour l'Honorable Mbengele Thamuk et Yannick Sosongo, respectueusement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Kisenge Manganèse.

Tous deux se disent optimistes pour le redressement de cette entreprise publique grâce aux partenariats qu'ils sont en train de négocier. «C'était une circonstance de signature du contrat de partenariat pour l'exploitation de l'or dans les concessions de Kisenge Manganese. Cela s'inscrit dans la suite logique de la vision du Chef de l'Etat de faire du Congo-Kinshasa un pays prospère, développé. Kisenge Manganese est une entreprise qu'il faut déterrer parce qu'elle est restée pendant plus de 20 ans sans plus fonctionner.

Et aujourd'hui, il faut absolument trouver des partenaires avec qui nous pouvons remettre cette société en exploitation. Voilà pourquoi, sous le leadership de son Excellence monsieur le Ministre du Portefeuille, nous avons pu signer ce contrat de joint-venture », a restitué le Président du Conseil d'Administration.

L'Honorable Mbengele Thamuk se veut rassurant quant à la relance des activités de Kisenge Manganèse. « Pendant plus d'une année, nous nous sommes mis à travailler pour trouver des partenaires qui peuvent nous apporter les capitaux nécessaires non seulement pour résorber la charge sociale et surtout pour réhabiliter et acquérir de nouveaux équipements.

Dans plus au moins 6 mois, Kisenge Manganese ne sera plus l'ombre d'elle-même. Les efforts sont perceptibles. De plus en plus, nous arrivons à désintéresser le personnel impayé depuis 20 ans. Nous pensons qu'avec l'exploitation qui va reprendre, le personnel pourra retrouver le sourire », rassure-t-il.

Pour sa part, le Directeur Général de Kisenge Manganese a fait savoir que le Comité dirigeant ne ménage aucun effort pour l'effectivité des partenariats gagnant-gagnant et la création de l'emploi.« Nous nous inscrivons dans cette logique pour essayer tant soit peu, d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous allons le faire avec des partenaires tant publics que privés pour relancer la société commerciale Kisenge Manganèse », a indiqué le Directeur Général Yannick Sosongo.

Pour mémoire, le 27 août 2024, le Comité dirigeant de la même société a présenté au Ministre Jean-Lucien Bussa un autre éventuel partenaire. Il s'agit de la société TANZAMZAR INVESTIMENT Ltd. Le Directeur Général rasure que les discussions concernant le contrat de joint-venture avec cette société évoluent également dans le bons sens. Depuis sa nomination au Portefeuille, Jean-Lucien Bussa déploie toute son énergie pour redresser toutes les entreprises publiques.

Ce vent de relance souffle désormais à la MIBA, à la Cimenterie Nationale, CINAT, à la Gecamines, Congo Airways pour ne citer que ces entreprises. Il s'agit là des actions palpables qui prouvent que le Ministre Jean-Lucien Bussa s'inscrit inlassablement t dans l'exécution du programme d'actions du Gouvernement Judith SUMINWA en lien avec la vision du Président de la République.