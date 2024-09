Congo-Kinshasa: Santé - Le FPI veut augmenter le financement de l'Industrie Pharmaceutique

Au regard de nombreuses épidémies et des crises sanitaires récurrentes au pays, le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) s'engage à apporter sa contribution dans le secteur de la santé. L'ayant déjà fait, le FPI entrevoit d'autres financements au profit des firmes pharmaceutiques évoluant au pays. Car, les soins de santé nécessitent des médicaments de qualités.

C'est dans cette optique que le FPI a reçu les demandes de financement des deux projets soutenus par des partenaires extérieurs. Ces projets sont respectivement portés par les sociétés FUMU Sarl et BENELUX AFRO CENTER « BAC-RDC».

Vu la place qu'occupe la santé dans les six engagements du Président de la République Félix Tshisekedi, le Directeur Général du FPI Bertin Mudimu s'est rendu cette semaine en France et en Allemagne. Il s'agit d'une mission de prospection et de vérification afin de s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et les sociétés susmentionnées avant toute intervention financière du FPI.

Le Directeur Général Bertin Mudimu a visité les installations des fournisseurs et les équipements produits.

En France, précisément à Agen, la délégation du FPI a visité les installations de IPM TECHNOLOGIES, filiale de la société MPI Internationale du Groupe LV Pharma, spécialisée dans les solutions modulaires pour l'industrie pharmaceutique et les centres de santé.

En Allemagne, à Sulzbach-Laufen, le Directeur Général du FPI a inspecté le Groupe ROMMELAG, inventeur de la technologie Blow-Fill-Sea (BFS) et des systèmes de confinement flexible basés sur les plastiques pour le conditionnement fiable et durable des produits pharmaceutiques.

Focus sur le séjour à Agen en France dans les installations de IPM TECHNOLOGIES

Du13 au 14 septembre 2024, la délégation du FPI conduite par le Directeur Général Bertin Mudimu accompagné de la société Fumu Sarl, représentée par son promoteur LumemoTamusa Mfumukhey ont visité les installations modulaires et l'unité d'assemblage de IPM TECHNOLOGIES.

Le projet présenté par la société Fumu Sarl est consécutif à l'implantation des unités de production pharmaceutique en formes sèches et en solutés injectables ainsi que des unités des soins cardiologiques et dialyse à Kinshasa. Le projet vise également le transfert des technologies.

Le voyage du Directeur Général du FPI a permis d'avoir une idée claire des projets à financer. Le fournisseur IPM TECHNOLOGIES a, pour sa part, annoncé au FPI son ambition d'installer un centre de dialyse des 10 postes en faveur de son client (la société Fumu).

Quant à l'unité de production des solutés injectables, il s'agit d'un équipement moderne à haute cadence. Elle est équipée des technologies de pointe qui garantissent la production des solutés stériles et apyrogènes, conformes aux normes internationales d. Cette unité sera bientôt transférée en RDC. Le fournisseur IPM attend la validation par la société Fumu Sarl d'un plan d'exécution opérationnel.

Visite du Groupe ROMMELAG à Sulzbach-Laufen à Stuttgart

Le 16 septembre 2024, la délégation du FPI, accompagnée de la société Benelux Afro Center « Bac-RDC » représentée par son promoteur Phasi Ndudi ont visité les installations du Groupe Rommelag à Sulzbach-Laufen en Allemagne.

Il s'est agi pour le FPI de s'enquérir de la capacité opérationnelle du fournisseur, présenté par le promoteur du projet « BAC-RDC » qui, à travers son projet pharmaceutique, veut développer un véritable programme de production locale des solutés massifs dont les concentrés d'hémodialyse, les sérums glucosés et physiologiques de qualité.

Avec ce projet, la RDC ne pourra plus importer des produits essentiellement à base de l'eau. Ce projet est aussi une réponse aux attentes en molécules que la RDC ne produit pas encore ; pourtant, ils sont importants par leurs spécialités d'action. Afin de matérialiser son projet, BAC-RDC a porté son choix sur le géant Groupe germano-suisse « Rommelag » comme fournisseur et équipementier.

La visite des installations du Groupe Rommelag a été effectuée hors caméra pour « préserver les secrets technologiques ». Cette technologie déjà opérationnelle dans plusieurs pays africains, sera bientôt installée en RDC. La firme germano-suisse attend de son prospect (BAC-RDC), un business-plan pour mettre en place un partenariat gagnant-gagnant.

Les conclusions du Directeur Général du FPI

«En voulant accompagner ces projets qui sont encore en phase d'analyse et de criblage par nos services techniques, nous voulons nous inscrire dans le cadre de la Couverture Santé Universelle, prônée par le Président de la République Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le pays manque de postes des soins et de traitements pour la dialyse. Notre capacité de production locale des concentrés d'hémodialyse, des sérums glucosés et physiologiques de qualité demeure faible.

La réalité démontre aussi que ces produits pharmaceutiques sont indispensables dans le traitement des malades. Un autre problème est l'accès aux médicaments de qualité, un enjeu crucial pour la santé en RDC.

La disponibilité des médicaments de qualité est un casse-tête pour la majorité de la population. Nous avons l'intention de financer ces deux projets sanitaires et d'intérêt général après ce que nous avons vu à travers leurs partenaires et fournisseurs en France et en Allemagne. Cela dit, ensemble avec les promoteurs des deux projets, nous allons travailler afin de structurer les modalités de financement en suivant toutes les procédures et les textes légaux régissant le FPI ».