Ile Maurice: Mauri-Facilities en action pour une île moins sale

À l'occasion de la World Clean Up Day, célébré le vendredi 20 septembre, l'entreprise Mauri-Facilities lance une campagne nationale de nettoyage. En collaboration avec MoVolonter, Mauri-Facilities invite les Mauriciens à participer à une demi-journée de nettoyage sur la plage publique de Flic-en-Flac de 9 heures à 13 heures.

La World Clean Up Day, une initiative mondiale lancée en 2007 par l'ONG Let's do it World désormais reconnue par l'ONU, mobilise chaque année des millions de volontaires à travers plus de 200 pays. Cette année, l'événement prend une nouvelle dimension à Maurice avec une semaine entière de nettoyage du 16 au 21 septembre. Au programme : le nettoyage de 14 régions et 20 plages publiques à travers l'île, avec un point culminant le 20 septembre.

«Les déchets abandonnés représentent un problème urgent à Maurice. Il est essentiel d'agir ensemble pour protéger notre environnement et prévenir les dégâts amplifiés par les catastrophes naturelles», déclare Vikram Patrou, directeur général de Mauri-Facilities. L'entreprise mettra à disposition des gants et des sacs pour les participants lors de l'événement à Flic-en-Flac, et appelle les entreprises et les citoyens à se joindre à eux pour faire de cette journée un succès.

Avec plus de 300 employés mobilisés, cette campagne vise à sensibiliser les Mauriciens à l'importance de maintenir l'île propre et à les encourager à s'engager activement dans la gestion durable des déchets.