Ile Maurice: Un habitant de Bois-Marchand jugé coupable aux Assises

Mahen Ramessur, un habitant de Bois Marchand, a été trouvé coupable de possession de 78,1 g d'héroïne et de 981,9 g de cannabinoïdes synthétiques par le juge Pravin Harrah siégeant aux Assises. Arrêté en août 2018, lors d'une saisie de plus d'un kilo de drogue synthétique et 85 g d'héroïne par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Valton, il avait plaidé non coupable. La sentence sera prononcée à une date ultérieure.

Lors du procès, les avocats de la défense avaient contesté la validité des rapports du Forensic Science Laboratory (FSL) et les méthodes d'analyse employées pour confirmer la nature des substances saisies. Ils avaient remis en question le processus d'homogénéisation du matériel saisi, arguant que le mélange d'échantillons pouvait affecter l'exactitude des résultats d'analyse, rendant les preuves scientifiques potentiellement douteuses.

Cependant, le juge Harrah a rejeté cet argument en considérant que les méthodes utilisées étaient conformes aux protocoles scientifiques en vigueur. Selon la cour, ces techniques permettaient de minimiser les erreurs d'échantillonnage et d'assurer une fiabilité des analyses. En effet, les rapports du FSL ont confirmé que la substance contenue dans les échantillons analysés était bien de l'héroïne.

Un autre point soulevé par la défense, était le manque de précision dans les rapports du laboratoire sur la quantité exacte d'héroïne. Toutefois, le juge a estimé que la valeur marchande de la drogue, estimée à plus de Rs 1 million sur le marché local, suffisait pour établir que l'accusé était impliqué dans le trafic de drogue.

Cette évaluation financière a été considérée comme un élément clé dans la qualification de trafiquant, renforçant l'idée que la quantité et la valeur des substances illégales jouent un rôle crucial dans la détermination des peines. En se fondant sur ces éléments, le juge Pravin Harrah a déclaré Mahen Ramessur coupable des deux chefs d'accusation : possession illégale de drogues et intention de distribution, la quantité et la valeur de la drogue saisie étant des indicateurs évidents d'un commerce illégal, et non d'une simple possession pour usage personnel.