Afrique: L'Éthiopie reste déterminée à faire progresser les positions communes du continent sur l'environnement

Addis Abeba — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement indéfectible à faire progresser la position commune de l'Afrique sur les questions liées à l'environnement, selon le ministère de la planification et du développement.

En tant que président actuel de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN), l'Ethiopie a partagé ses approches stratégiques pour aborder la question du changement climatique lors de la 10e session extraordinaire de l'AMCEN qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La session s'est déroulée du 30 août au 6 septembre 2024 sous le thème « Augmenter l'ambition de l'Afrique pour réduire la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse », a-t-on appris.

Lors d'un briefing avec les journalistes, le responsable du partenariat stratégique pour l'accord sur l'environnement et le changement climatique au ministère de la Planification et du Développement, Mensur Dessie, a indiqué que l'Éthiopie s'efforcerait de faire progresser les problèmes environnementaux communs du continent africain.

Les ministres ont approuvé une décision globale sur la promotion des positions communes de l'Afrique lors des conférences des parties et d'autres réunions, selon le chef de l'État. Mensur a souligné que l'Éthiopie a fait tout son possible pour concrétiser les positions du continent sur l'environnement. Il a ajouté que l'adoption de la Déclaration d'Abidjan sur l'augmentation de l'ambition de l'Afrique en matière de réduction de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse était une réalisation essentielle de la conférence.

L'Éthiopie jouera son rôle afin de maintenir une voix unifiée et des positions communes pour relever les défis communs de l'Afrique à cet égard, a affirmé Mensur. Le responsable a également renouvelé la position ferme de l'Éthiopie d'intensifier son rôle essentiel dans les priorités du continent.

Selon l'Atlas, l'Afrique détient 8 % du gaz naturel mondial, 12 % de ses réserves de pétrole et 30 % des gisements minéraux mondiaux, tandis que ses pêcheries sont évaluées à plus de 24 milliards de dollars américains et qu'elle contient plus de 60 % des terres arables non développées du monde. Mensur a toutefois souligné qu'il est primordial d'avoir une position unifiée et commune face aux défis environnementaux auxquels le continent est confronté.