Afrique: M. Talbi El Alami prend part à Johannesburg à la 2ème Conférence annuelle des présidents des Parlements africains

Johannesburg — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a pris part, mercredi au siège du Parlement Panafricain (PAP) à Johannesburg, à la 2ème Conférence annuelle des présidents des Parlements africains, qui se tient du 18 au 20 septembre courant.

Cette conférence se tient dans le cadre de la session de septembre de l'institution législative panafricaine et la réunion de ses Commissions permanentes et de ses autres organes.

Cette nouvelle session se déroule sous le thème de l'Union africaine pour 2024 : "Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle: Édifier des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, pérenne, de qualité et approprié en Afrique".

En plus de M. Talbi El Alami, qui prononcera un discours lors de cette Conférence, le Parlement marocain est représenté à cette session par Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD) et Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Au programme de cette 2ème Conférence annuelle des présidents des Parlements africains figurent des débats sur plusieurs thématiques, notamment «L'état de la paix et de la sécurité en Afrique et son impact sur l'intégration continentale et le développement économique», «État de l'intégration dans la CEDEAO et les défis des changements anticonstitutionnels de gouvernements dans la région», «Progrès, défis et voie à suivre de l'Agenda 2063» et «Progrès dans l'implémentation de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf)».

Les présidents des Parlements africains examineront également «L'impact du changement climatique dans le continent et les objectifs stratégiques de l'Afrique à l'approche de la COP29», «Réformes institutionnelles de l'Union africaine et impact envisagé», «Renforcement de la coopération entre le PAP et les Parlement nationaux» et «L'insécurité alimentaire dans le continent».

Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l'Union africaine. Il a été créé en vertu de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004. Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l'opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.