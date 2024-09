Algérie: Hachichi met en avant les efforts de Sonatrach pour réduire les émissions de carbone

ALGER — Le Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Rachid Hachichi, a mis en avant, lors de sa participation à une séance de travail à la Conférence mondiale sur l'énergie "Gastech", qui se tient à Houston (Etats-Unis), les efforts du groupe public en vue de réduire les émissions de Carbone.

Le PDG du groupe a présenté "un aperçu des réalisations du groupe en matière de décarbonisation, évoquant l'ambitieux programme que le groupe adopte en vue de réduire son empreinte carbone et d'atteindre l'objectif Zéro torchage ordinaire d'ici 2030", indique mercredi un communiqué de Sonatrach.

A cet égard, M. Hachichi a précisé que les projets des énergies renouvelables, basés sur la construction de centrales solaires photovoltaïques, visaient à réduire la consommation d'électricité propre du groupe et à libérer des quantités importantes de gaz pour des utilisations plus efficaces", mettant, également, en avant le volet lié à l'hydrogène vert.

"l'Algérie dispose d'atouts compétitifs qui l'habilitent à jouer un rôle essentiel dans la production et la commercialisation de l'hydrogène vert à l'avenir", a affirmé le PDG lors de cette séance tenue mardi.

Il a évoqué la nouvelle stratégie de Sonatrach pour le climat qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter le niveau d'insertion des énergies renouvelables et à développer les solutions de séquestration du carbone par des méthodes naturelles et technologiques, outre la réalisation de l'équilibre entre les émissions et leur absorption, à travers les puits de carbone, précise la même source.

%

M. Hachichi est également revenu sur le rôle important du gaz naturel, en tant que principal vecteur de la transition énergétique, vu son impact réduit sur l'environnement par rapport aux autres énergies fossiles. Et d'ajouter que le gaz naturel compte parmi les ressources d'hydrocarbures les plus propres, d'où l'importance de son rôle dans la transition mondiale vers les énergies propres.

Le PDG de Sonatrach a participé à la séance de débat au premier jour de la Conférence mondiale sur l'énergie "Gastech" aux côtés des PDG de compagnies énergétiques mondiales, à l'instar du géant américain du pétrole et du gaz "ExxonMobil", le groupe italien "ENI" et la compagnie américaine "Baker Hughes", et un groupe important d'expert et de responsables dans le domaine de l'industrie énergétique.