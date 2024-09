Congo-Brazzaville: Basketball - Fabrice Makaya Matève veut renouer avec les institutions internationales

Le retour des athlètes congolais dans les compétitions internationales fait partie des axes prioritaires auxquels le candidat Fabrice Makaya Matève compte s'attaquer s'il venait à être élu à la tête de la Fédération congolaise de Basketball.

Face aux présidents des clubs de basketball congolais qu'il a rencontrés le 16 septembre, Fabrice Makaya Matève, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de basketball (Fecoket), a promis d'engager les pourparlers avec la Fédération internationale de basketball (Fiba), afin de lever la sanction qui pèse sur la fédération depuis près de sept ans.

« Nos athlètes n'ont pas eu la chance d'aller en compétition internationale et c'est donc notre axe prioritaire. Nous allons renouer avec les institutions internationales Fiba Afrique et Fiba Monde, pour qu'au plus vite nous trouvions une solution. Ça va être pour nous une des premières choses à faire », a-t-il déclaré.

En effet, le Congo a été sanctionné par la Fiba en 2017 pour ne pas avoir honorer son engagement d'organiser l'Afro basket. Cette suspension est intervenue en raison de sérieux dysfonctionnements dans la gestion de la Fécoket. Les problèmes incluaient des conflits internes et des irrégularités dans le respect des règlements internationaux, ce qui a entraîné l'exclusion temporaire du Congo des compétitions internationales de basketball organisées par la Fiba.

Le plan d'action de Makaya Matève, dénommé « Ensemble, redonnons au basketball congolais sa place ! », indique une volonté de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et des performances de la fédération, ainsi qu'à la structuration du basketball local à différents niveaux.

Pour ce faire, il s'engage à améliorer les conditions de pratique, notamment en renforçant la formation des techniciens et des jeunes talents, en impliquant les clubs et les écoles dans le processus de développement. La formation des pratiquants de cette discipline sportive est, selon le candidat, un enjeu majeur pour outiller un personnel qualifié et compétent afin de répondre aux attentes du public.

« Tous les mois, nous enverrons des encadreurs dans les départements pour commencer à former des basketteurs. Nous irons aussi dans les établissements scolaires parce que le sport doit se faire dès le bas âge », a expliqué Fabrice Makaya Mateve.

Il a également exhorté les dirigeants et les joueurs à s'unir pour moderniser la fédération congolaise de basketball et atteindre de meilleures performances. Il s'est dit confiant quant à l'avenir du basketball congolais, à condition que tous les acteurs de la discipline collaborent activement.

Sa candidature, qui vise l'Olympiade 2025-2028, s'appuie sur son expérience passée en tant que président de la ligue de basketball de Brazzaville entre 2008 et 2023.

L'élection pour la présidence de la Fecoket à laquelle Fabrice est candidat est prévue pour décembre 2024.