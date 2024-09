Afrique: L'OMS préqualifie un premier vaccin contre le Mpox

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a « préqualifié », le 13 septembre, le premier vaccin contre le Mpox (variole simienne), estimant qu'il s'agit d'une « étape importante » dans la lutte contre la maladie surtout sur le continent africain.

Selon l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, l'évaluation pour la préqualification est basée sur les informations soumises par le fabricant et sur l'examen de l'Agence européenne des médicaments, l'agence réglementaire de référence pour ce vaccin contre le Mpox.

« Cette première préqualification d'un vaccin contre le Mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des flambées actuelles en Afrique et à l'avenir », a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. La préqualification par l'OMS du vaccin MVA-BN permettra ainsi d'accélérer l'achat des vaccins contre la variole simienne par les gouvernements et les agences internationales telles que Gavi (l'Alliance du vaccin) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Les personnes âgées de plus de 18 ans prioritaires

« L'approbation de la préqualification devrait faciliter l'accès rapide et accru à ce produit vital dans les communautés qui en ont un besoin urgent, afin de réduire la transmission et d'aider à contenir l'épidémie », indique l'OMS. Pour le patron de l'OMS, « il est maintenant urgent d'intensifier les achats, les dons et le déploiement afin de garantir un accès équitable aux vaccins là où ils sont le plus nécessaires, aux côtés d'autres outils de santé publique, pour prévenir les infections, arrêter la transmission et sauver des vies ».

Le vaccin MVA-BN peut être administré aux personnes âgées de plus de 18 ans sous la forme de deux doses injectées à quatre semaines d'intervalle. Après un stockage préalable au froid, le vaccin peut être conservé à une température comprise entre 2 et 8°C pendant huit semaines.

« Cette décision peut également aider les autorités réglementaires nationales à accélérer les approbations et, en fin de compte, à améliorer l'accès à des vaccins contre la variole dont la qualité est garantie », a fait valoir le Dr Yukiko Nakatani, sous-directeur général de l'OMS chargé de l'accès aux médicaments.

Plus de 25 000 cas dont 723 décès en Afrique

Cette annonce intervient un mois après la décision de l'OMS de déclarer l'escalade de la flambée de mpox en République démocratique du Congo (RDC) et dans d'autres pays comme étant une crise de grande ampleur. Plus de 120 pays ont confirmé plus de 103 000 cas de mpox depuis le début de la flambée mondiale en 2022.

Pour la seule année 2024, on a recensé 25 237 cas suspects et confirmés et 723 décès dus à différentes flambées dans 14 pays de la Région africaine (sur la base des données du 8 septembre 2024).Les données disponibles montrent qu'une dose unique de vaccin MVA-BN administrée avant l'exposition a une efficacité estimée à 76 % pour protéger les personnes contre le mpox, et que le schéma à deux doses a une efficacité estimée à 82 %.

La vaccination après l'exposition est moins efficace que la vaccination avant l'exposition. L'OMS recommande donc l'utilisation d'une dose unique dans les situations de flambée épidémique où l'approvisionnement est limité. L'OMS souligne la nécessité de recueillir des données supplémentaires sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin dans ces circonstances.