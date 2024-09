Cote d'Ivoire: Paix, cohésion sociale dans le district des Montagnes - Le vice-Président ivoirien salue les efforts des populations

Le vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, représentait le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à Guiglo, ce samedi 14 septembre 2024, à la journée d'hommage au Président de la République.

Face à la population venue massivement des quatre coins du district des Montagnes, notamment des régions du Tonkpi, du Guemon et du Cavally, le vice-Président a salué la mobilisation. Et les efforts de développement du Chef de l'Etat qui prennent en compte les priorités des Ivoiriens dans toutes leurs dimensions : humaine, économique, sociale et environnementale.

« Les résultats sont particulièrement probants avec l'engagement d'une jeunesse disciplinée et travailleuse. Qui s'investit de plus en plus dans des activités génératrices de revenu et contribue positivement à la vie communautaire. Bravo chers jeunes pour avoir compris que ce qui importe, c'est votre avenir. Et que cet avenir ne peut se construire que dans un climat de paix, loin de toute violence », a félicité le vice-Président.

Aux femmes, ce sont également des félicitations adressées pour le rôle de rassembleur qu'elles jouent. « Vous êtes les piliers de cette cohésion retrouvée, qui se renforce jour après jour. Je tiens à saluer votre engagement en faveur de la paix, ainsi que votre précieuse contribution à la valorisation des potentialités économiques de vos régions », s'est-il réjoui.

Aussi, le vice-Président a-t-il tenu à exprimer sa reconnaissance à la chefferie autochtone et aux communautés allochtones pour leur rôle essentiel dans la préservation de ce climat de paix.