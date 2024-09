Congo-Brazzaville: Littérature - Sarah Candice Yoka signe 'Les Contes de Manmé'

"Les Contes de Manmé", c'est un recueil de cinq histoires, publié, le 5 juillet dernier sur le site Amazon par la maison d'édition L'autel de la restauration. Ce livre de cent quatorze pages est destiné avant tout aux enfants, et aussi par ricochet aux personnes de tous les âges.

Les cinq histoires qui constituent ce livre sont très instructives et amusantes, riches en enseignements et profondes en leçons de vie. Des histoires qui ont une morale à la fin. À travers ce voyage littéraire, Candice Sarah Yoka immortalise des récits ancrés dans la tradition orale et porteurs de sagesses intemporelles.

« Dans "Les Contes de Manmé", il y a des souvenirs des moments passés en famille à se raconter, des histoires assis tous ensemble autour d'une table avant d'aller se coucher. J'ai grandi dans cette atmosphère et je remarque qu'aujourd'hui beaucoup ne le font presque plus, alors que c'est un grand moment de partage en famille. Cette représentation fait partie de notre identité en tant qu'Africain et c'est ce qui est représenté sur la couverture du livre.

Les membres de la famille sont assis tous ensemble autour d'un feu sous un arbre à écouter les histoires d'une maman et des aînés, qui sont à la fois des conseils, des mises en garde, dites de manière amusante. Ces contes marquent des moments de la vie d'une façon que l'on réalisera peut-être plus tard. Ces histoires sont donc pour tous les âges », a expliqué l'auteure de ce livre, Sarah Candice Yoka.

%

En effet, chaque conte entraîne dans un univers unique, peuplé de personnages inoubliables et de situations intrigantes. Que ce soit Aloui la petite souris égoïste, Cafi qui raconte le périple de sa vie de cafard, ou encore l'amour incontestable de maman kangourou pour son enfant, en passant par la brave petite Koya, sans oublier la petite tortue qui raconte les enseignements de son père dans "Papa m'a dit" , les protagonistes de ces histoires affrontent des défis variés et offrent aux lecteurs des perspectives nouvelles sur le courage, la générosité, l'amour et la sagesse.

Notons que Sarah Candice Yoka est une jeune auteure âgée de 33 ans qui est à sa toute première publication. Elle est parmi les écrivains invités à la septième édition de la Rentrée littéraire du Congo, prévue du 19 au 21 septembre de cette année.