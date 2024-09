Sénégal: Vers de nouveaux aménagements rizicoles dans la région de Matam (DG SAED)

Saradji — Le Directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane Bâ, a annoncé, mardi, de nouveaux aménagements rizicoles dans la délégation de Matam pour permettre aux populations d'avoir des revenus beaucoup plus importants.

"La moitié de la superficie cultivable dans la région de Matam est constituée de Périmètres irrigués villageois (PIV), dont les tailles parcellaires sont faibles. Ils méritent d'être améliorés, en faisant de nouveaux aménagements qui vont permettre aux populations d'avoir des revenus beaucoup plus importants", a-t-il dit.

Alassane Bâ, récemment nommé Directeur général de la SAED, s'exprimait à l'occasion de la première étape d'une visite de prise de contact de deux jours dans la région de Matam.

Selon lui, cette région a un potentiel agricole assez significatif de 43 000 hectares, mais "seulement 13 000 y ont été aménagés".

M. Bâ a estimé que l'essentiel des cultures sont constitués de riziculture, qui est "une économie d'échelle, plus son cultive, plus on gagne de l'argent".

Il a précisé qu'il y a des choses à changer dans ce domaine, car les tailles parcellaires comprises entre 0,25 et 0,35 hectares par famille sont très faibles.

"Dans la région, il y a un potentiel énorme de terres qui vont être aménagées dans le cadre du nouveau programme défini par l'Etat", a soutenu M. Bâ.

Il a laissé entendre que la région souffre aussi de plusieurs difficultés liées entre autres à la cherté de l'électricité et à l'insuffisance des motopompes.

Sur ce dernier point, il a souligné qu'il y a un programme spécial qui est en train d'être mis en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Ledit programme permettra de résorber le gap des motopompes, mais aussi aux producteurs "ayant des difficultés de remboursement de prêts de renouer avec le crédit".

Une solution est en cours concernant le problème de la facture d'électricité avec "la solarisation universelle", a fait savoir Alassane Bâ.

Il a cité le casier de Kobilo, dans la commune de Dabia comme faisant partie des champs solarisés.

Lors de la première journée de visite de prise de contact, Alassane Bâ s'est rendu à Saradji, à Bokidiawé, à Kobilo et dans le Dandé Mayo nord où quatre PIV ont été visités.

Mercredi, le DG se rendra dans plusieurs localités du département de Kanel.