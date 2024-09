Sénégal: Une start up ambitionne de développer des solutions d'IA 'éthique' et 'accessible'

Dakar — La start up sénégalaise, Afrik'IA, lancée mardi, à Dakar, ambitionne de développer des solutions d'intelligence artificielle (IA) générative "éthique, inclusive et accessible", adaptées aux besoins d'utilisateurs locaux dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la gouvernance territoriale, a appris l'APS de son fondateur.

"Notre mission est de concevoir des solutions d'intelligence artificielle générative adaptées aux besoins des secteurs stratégiques tels que l'éducation, l'agriculture, la santé et la gouvernance territoriale. Nous croyons en une IA éthique, inclusive et accessible, qui répond directement aux attentes des utilisateurs locaux", a déclaré le fondateur de la start up.

Le docteur Ibrahima Sylla, enseignant au département de Géographie de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar s'exprimait ainsi à l'occasion du lancement d'Afrik'IA, à l'Agence universitaire de la Francophonie.

D'après ce spécialiste des questions de Géomatique et du numérique, le nom d'Afrik'IA est la contraction du nom "Afrique" et d"'intelligence artificielle".

"Le lancement d'Afrik'IA répond justement à ce besoin d'accompagner l'État et le secteur privé dans différents domaines. Concrètement, nous utilisons des bases de données d'IA qui existent à l'échelle mondiale et, à partir de ça, nous créons de la valeur", a expliqué Ibrahima Sylla.

En plus simple, a-t-il ajouté, "nous répondons grâce à l'IA à des besoins ponctuels. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, nous créons des solutions d'IA capables de faire du diagnostic et de la prédiction. Cette approche est valable aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc.".

Considérant que l'IA est "porteuse de sens", "porteur de valeur", le fondateur d'Afric'IA souligne que sa start up est "résolument engagée dans le domaine de l'IA.

Afric'IA a été incubé par l'institut supérieur privé de formation spécialisée en Géomatique et les métiers du numérique, SABDARIFA, qui a, lors du lancement de la start up, signé une convention avec l'Agence de développement local (ADL).

Lors de cette signature d'entente, le directeur de l'ADL, Diamé Signaté, a indiqué que "le partenariat est fondamental dans l'ambition de moderniser nos outils et d'optimiser nos processus afin de mieux répondre aux attentes des collectivités et aux populations".

Selon lui, "Afrik'IA se veut le fer de lance d'une IA +Made in Sénégal+, qui tient compte des réalités locales, des défis spécifiques et des potentialités inexplorées de nos territoires".

"Appliquée au développement territorial, l'intelligence artificielle permet d'optimiser la gestion des ressources, de prévoir les mouvements démographiques, en même temps qu'elle ouvre des horizons inexplorés dans les domaines d'innovation attendus", a-t-il souligné.

"En ce sens, Afric'IA incarne notre vision d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir, un Sénégal où l'intelligence artificielle devient un moteur essentiel de développement durable et de transformation sociale", a ajouté le directeur général de l'ADL.