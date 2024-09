Sénégal: Gamou de Médina Baye - 40 accidents et trois décès enregistrés (sapeurs-pompiers)

Kaolack — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a recensé 40 accidents de la circulation pour un total de trois morts, à l'occasion de la célébration du Gamou international de Médina Baye, a indiqué le commandant du troisième groupement d'incendie et de secours, Djibril Sall.

"Déployés sur Médina Baye et les axes qui y mènent, depuis le vendredi 13 septembre dernier, la BNSP a eu à réaliser, à ce jour à 12 heures, un bilan de 110 interventions avec 103 victimes et trois corps sans vie", a-t-il notamment dit à l'APS.

Il a précisé que 40 accidents de la circulation ont été dénombrés. Ces accidents se soldés par 111 victimes dont 24 blessés graves, a-t-il relevé.

Il signale que ce bilan des accidents de la circulation a été surtout aggravé par le dérapage suivi de renversement d'un minicar transportant des pèlerins en provenance de Médina Baye et qui était en partance pour Matam (nord).

"L'accident en question a eu lieu le lundi 16 septembre aux environs de 17 heures sur la route nationale numéro 3 (RN3), à hauteur de Travol Dantadji, à Matam", a indiqué le commandant Sall.

Il a demandé aux usagers de la route de "rouler avec beaucoup de prudence et de respecter le code de la route".

Quant aux usagers de la voie fluviale, notamment les pèlerins insulaires des îles du Saloum, il leur a recommandé le port du gilet de sauvetage.

Le commandant Sall faisait le bilan des interventions des sapeurs-pompiers, à l'occasion du Gamou international de Médina Baye.

Compte tenu de la particularité du Gamou de Médina Baye, un dispositif adapté composé de plus de 160 gradés et sapeurs ainsi que de 25 engins d'incendie et de secours a été mis en place.

Il est articulé autour de deux échelons, le premier prenant en charge toutes les demandes de secours au niveau de Médina Baye et environnants. Le second, lui, prend en compte les axes menant à Kaolack, avec des pré-positionnements de moyens à Gandiaye, Mbirkilane, Fass Barigo et Ndoffane, pour rapprocher davantage les secours, a expliqué le commandant Sall.

Sachant que les pèlerins en provenance des îles du Saloum empruntent le fleuve Saloum, trois moyens nautiques ainsi que des véhicules de plongée ont été positionnés entre Foundiougne et Kaolack.

Pendant une dizaine de jours, des milliers de disciples venant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie convergent vers Médina Baye pour célébrer le Mawlid (Gamou, en arabe).

Des délégations officielles ont participé à l'évènement, qui a aussi été marqué par la journée Al-Quds dédiée à la cause palestinienne.

L'inauguration de l'esplanade qui abrite la manifestation religieuse et la cérémonie officielle, avec la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, conduisant une délégation gouvernementale, étaient aussi parmi les activités phares.

La nuit du Mawlid était rythmée de Zikr, c'est-à-dire des chants religieux dédiés au prophète Mouhamed (PSL). Elle a animée par Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass.

La particularité du gamou de Médina Baye réside dans le fait qu'il est suivi, une semaine après, du "gamouwaate", qui marque la date anniversaire de la naissance du "prophète de l'Islam".