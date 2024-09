Angola: Un nouveau salaire minimum entre en vigueur

Luanda — Le nouveau salaire minimum national de 70.000 kwanzas, pour les travailleurs angolais en général et de 50.000 kwanzas pour les micro-entreprises et les débutants (Startups) est entré en vigueur lundi (16 septembre).

Le nouveau salaire minimum résulte d'une concertation entre le gouvernement angolais et les centrales syndicales, notamment la Force syndicale, l'UNTA-Confédération syndicale et la Centrale générale des syndicats indépendants et libres de l'Angola (CGSSILA).

Le même a été apprécié en séance du Conseil de Ministre, guidé par le Président de la République, João Lourenço.

Selon le décret présidentiel 152/24, publié le journal officiel du 17 juillet 2024, les nouvelles limites représentent une mise à jour de la rémunération des travailleurs en contrepartie des services rendus.

L'objectif de cette mesure est de promouvoir la dignité de la personne humaine à la lumière des conditions économiques et sociales actuelles, ainsi que d'augmenter le niveau de productivité, d'emploi et de formalisation des agents et unités économiques, explique le diplôme.

Le document stipule qu'après 12 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, le salaire minimum national passe à 100.000 kwanzas par mois.

Toutefois, les organismes employeurs et les représentants des travailleurs peuvent fixer des salaires minimaux plus élevés par voie d'accords collectifs de travail dont une copie est déposée auprès du département ministériel du secteur.

Quant aux entreprises qui n'ont pas la capacité financière de supporter le nouveau salaire minimum national, elles peuvent demander l'autorisation au département ministériel du secteur pour pratiquer, à titre temporaire, des salaires inférieurs à ce niveau, par la preuve de son incapacité temporaire.

L'autorisation accordée ne peut dépasser 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du salaire minimum actualisé, le département ministériel concerné devant développer une méthodologie transparente et efficace pour évaluer rapidement les demandes reçues.