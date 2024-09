Sénégal: Investissements - Une quarantaine d'entreprises britanniques viennent prospecter le marché sénégalais

Dakar — Une soixantaine d'investisseurs britanniques représentant une quarantaine d'entreprises ont entamé une "mission commerciale" de trois jours, mercredi, à Dakar, sous la direction de l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal.

C'est la deuxième fois que ces investisseurs effectuent une telle mission au Sénégal, où ils vont séjourner jusqu'à vendredi.

Ils souhaitent rencontrer les décideurs publics et le secteur privé sénégalais, dans le but de "renforcer les relations commerciales entre le Royaume-Uni et le Sénégal, promouvoir l'expertise britannique, identifier les possibilités d'investissement et soutenir le développement durable", selon une note reçue de l'ambassade du Royaume-Uni.

"Nous comptons parmi nous plus de 40 entreprises issues d'un large éventail de secteurs, notamment l'énergie, la finance, l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures", a dit Juliette John, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal.

Elle participait à une rencontre des membres de la "mission commerciale" avec des décideurs publics et des membres du secteur privé sénégalais.

Juliette John, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal

La diversité de ces secteurs (énergie, finance, agriculture, éducation, santé...) "reflète" les priorités des gouvernements des deux pays, ainsi que l'importance des opportunités qui existent des deux côtés, selon Mme John.

%

Cette année, les échanges entre les investisseurs de son pays et ceux du Sénégal portent essentiellement sur "l'accès au financement" et "les solutions énergétiques".

"L'accès au financement est un pilier pour tout écosystème commercial florissant. Et nous savons que les solutions en matière de financement, de même que les partenariats public-privé, peuvent combler les lacunes et ouvrir de nouvelles opportunités", a souligné Juliette John.

Elle estime que "l'énergie est la pierre angulaire du développement économique, un moteur fondamental du progrès". "Sans une énergie fiable et abordable, même les idées les plus innovantes et les projets les plus ambitieux peuvent échouer."

Le général Cheikh Wade, l'ambassadeur du Sénégal au Royaume-Uni

Selon Mme John, les entrepreneurs britanniques et ceux du Sénégal ont pris conscience de "l'intérêt" qu'ils ont à travailler ensemble. Les "excellentes relations" qu'entretiennent le Sénégal et le Royaume-Uni sont une chance pour eux, a-t-elle dit.

"Je pense que son caractère [...] gagnant-gagnant est l'une des particularités de l'investissement britannique au Sénégal. Nous voulons vraiment [que les investissements britanniques aient] un impact positif sur l'économie, le développement, la création d'emplois et le transfert de technologies", a assuré Juliette John.

Le général Cheikh Wade, l'ambassadeur du Sénégal au Royaume-Uni, qualifie ce pays de "partenaire stratégique" pour les pouvoirs publics et le secteur privé sénégalais.

Les échanges sénégalo-britanniques portent sur les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé et de nombreux autres secteurs d'activité, selon lui.

Le colonel Mamadou Diallo, directeur général adjoint de l'APIX

Il existe des statistiques selon lesquels le Royaume-Uni est devenu le deuxième investisseur étranger au Sénégal, a dit Cheikh Wade.

"L'engagement du gouvernement à créer un environnement propice aux affaires [...] fait du Sénégal une destination attrayante pour les investisseurs qui cherchent à avoir un impact positif et à réussir financièrement", a souligné le colonel Mamadou Diallo, directeur général adjoint de l'APIX, l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal.

"Je vous invite à explorer ces opportunités d'investissement au Sénégal et à envisager une collaboration avec des partenaires locaux", a-t-il dit aux entrepreneurs britanniques, leur assurant que l'énergie, les infrastructures, le tourisme et la culture sont des secteurs rentables au Sénégal.