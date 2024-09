Congo-Kinshasa: En 40 ans d'engagements permanents , World Vision - 838 projets mis en œuvre au pays avec l'appui des partenaires

Grande cérémonie ce mardi 17 septembre 2024 à Pullman Hôtel de la Gombe, de célébration du 40ème anniversaire de World Vision en RDC et du lancement officiel de la campagne « ASSEZ » pour éradiquer la faim et la malnutrition des enfants.

World Vision international est une organisation chrétienne non gouvernementale sans but lucratif qui a été fondée, il y a plus de sept décennies par le Pasteur Bob Pierce. Il y a lieu de noter que durant ces derniers 40 ans, World Vision a couvert plusieurs secteurs dont le parrainage, l'éducation, la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, l'eau, l' hygiène et l' assainissement.

En 40 ans, World Vision a mis en œuvre 838 projets avec l'appui des partenaires. Hier, en présence du staff dirigeant de World Vision dont Mark Kelly, Responsable de la Région Afrique Australe et de plusieurs invités de marque, Léonnie Kandolo Omoyi, la Ministre du Genre Famille et Enfant, a découpé le gâteau d'anniversaire avant de lancer officiellement la campagne ASSEZ.