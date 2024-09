Afrique: FIAD24 à Casablanca - 30 pays africains, 2200 opérateurs économiques, 6 000 rendez-vous d'affaires

Le groupe Attijariwafa bank sous l'impulsion du fonds d'investissement panafricain Al Mada, a organisé le Forum International Afrique Développement FIAD24 s'est achevé au terme de 2 jours de travaux et d'échanges autour du thème : « Ici, on investit. » La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des « Trophées des Jeunes Entrepreneurs » placés sous l'égide de La Fondation Al Mada.

Le FIAD est Devenu l'événement phare pour les échanges économiques et commerciaux en Afrique. Cette année, Plus de 2200 d'opérateurs économiques, institutionnels et responsables gouvernementaux, provenant de 30 pays africains se sont réunis pour aborder les défis et opportunités liés au développement du Continent.

Le FIAD24 a non seulement renforcé les liens existants mais a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération et de croissance pour l'Afrique. Pas moins de 6 000 rendez-vous d'affaires ont été réalisés.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des « Trophées des Jeunes Entrepreneurs » placés sous l'égide de La Fondation Al Mada. Sélectionnés par un jury présidé par Mme Noufissa Kessar, Directrice Générale Adjointe du Groupe Al Mada, et composé d'experts prestigieux, ces Trophées viennent consacrer l'excellence, l'innovation et l'originalité de projets venus de plusieurs pays du continent africain.

%

Les 4 jeunes entrepreneurs ayant remporté les Trophées sont :

Le 1er Prix d'un montant de 250 000 DHS a été décerné à Congo Plast, une entreprise congolaise dirigée par M. Henri Diele, utilisant une technologie de pointe pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques.

2ème prix d'un montant de 200 000 DHS a été remis à Deepecho, une entreprise marocaine dirigée par M. Youssef Bouyakhf, utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics prénataux.

3ème prix d'un montant de 100 000 DHS a été décerné à Innovative Clan, une entreprise camerounaise dirigée par Mme Ako Joelle Agborndang, ayant développé des solutions de paiement numérique pour le secteur éducatif.

Le prix coup de coeur du jury d'un montant de 50 000 DHS a été remis à Gaz-tech, une entreprise congolaise dirigée par Mme Andress Bellina Loemba, proposant un service à destination des familles congolaises défavorisées de vente et de paiement mobile du Gaz-GPL à l'utilisation.

Pour M. Hassan Ouriagli, Président Directeur Général du Groupe Al Mada, « Convaincue du potentiel de l'entrepreneuriat pour le développement socio-économique du Maroc et du Continent, la Fondation Al Mada déploie depuis de nombreuses années plusieurs programmes en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, mettant l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, au coeur de ses priorités ».

Il y avait aussi les Trophées de la Coopération Sud-sud. Ces Trophées ont été décernés suite à la délibération d'un jury composé des présidents des patronats de différents pays africains.

Le Prix Gold a été décerné à Tijani Ben Al Houssein, CEO Star Oil, qui opère dans la distribution de produits pétroliers basé en Mauritanie et présente dans plusieurs pays d'Afrique.

Le Prix Silver a été remis à Hassan Dakhlallah, CEO PORTEO BP, une entreprise ivoirienne engagée depuis plusieurs années dans le développement des infrastructures routières.

Le Prix Bronze remis à Nouzha Taarji, Directrice Générale Energy Transfo qui opère dans l'efficience énergétique au Maroc et dans plusieurs marchés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale

S'exprimant au sujet de ces deux Trophées, pour M. Mohamed El Kettani, « Je voudrais, avant de conclure, revenir sur le moment très émouvant que nous avons vécu ensemble lors de la remise des « Trophées Sud-Sud » et des « Trophées Jeunes Entrepreneurs » qui consacrent l'intégration africaine en marche et le rôle de la jeunesse dans la construction de l'Afrique de demain. C'est aussi cela le Forum International Afrique Développement. Une fête pour notre Continent pour célébrer nos plus belles réalisations et exprimer notre fierté de cette jeunesse vibrante ».

Dans son allocution lors de la cérémonie de clôture, M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank a exprimé sa fierté quant au nombre record de participants : « Nous avons été plus de 2200 opérateurs à marquer de notre empreinte ce forum, il s'agit là d'un véritable record qui fait notre immense fierté et un bonheur qui n'a d'égal que l'engagement exceptionnel de tous les participants dans cette édition 2024.

Cette présence massive nous oblige et nous invite à redoubler d'effort pour rendre cette plateforme africaine accessible au plus grand nombre au moment où la mobilisation des africains envers leur Continent est plus que jamais ancrée profondément dans notre ADN »