Cameroun: Il tente de se tuer après avoir reçu un refus de visa d'entrée en France

Evina, étudiant à l'université de Yaoundé a tenté de se suicider sans succès mardi dernier après qu'il ait reçu de la part des autorités consulaires françaises à Yaoundé, un refus de visa d'entrée en France.

Ce n'est certainement pas avec la corde mal attachée au cou que Evina rêvait de quitter le Cameroun, cette année. Mais, après avoir reçu un refus des autorités consulaires françaises, Evino'o, comme l'appellent affectueusement ses intimes, n'a pas supporté cette huitième tentative.

Mardi 17 septembre 2024, il a tenté sans succès de se suicider au domicile familial à l'aide d'une corde. Sur le lieu, la corde non épaisse d'environ 3 m qui avait servi à attacher une chèvre a été découverte et lui même tombé après la rupture de la dite corde...Surement non achetée chez FOKOU (Quincaillerie).

Le jeune homme l'a nouée au balcon supérieur de la cour arrière de la maison, loin des regards des voisins, puis, il est monté sur un banc avant de basculer dans le vide. Tout à côté du banc il est couché tout trempé de sueur, gémissant comme un mouton mal castré.

Ce mercredi 18 septembre 2024, alors que parents et amis continuent de faire le plein du domicile familial au quartier Mécanicien à Mbalmayo( Chef lieu du Nyong et So'o, région du Centre) , on se pose toujours la question de savoir pourquoi Evina a fait ça alors qu'en tant que brillant étudiant à l'université, il a de l'avenir, vu son charisme et son esprit d'entreprenariat..

%

Ntoungou, sa petite amie avec qui il est allé récupérer son passeport à l'ambassade de France à Yaoundé, reste confuse.

Ndo Mbekot, son père, raconte : " Il a eu un coup de fil l'informant du retrait de son passeport. Il m'a dit : papa, je vais aller avec Ntoungou . Très détendu, il est passé chez Ntoungou afin de "cueillir le fruit défendu", croyant que le visa d'entrée en France était déjà en poche. Il était détendu et ne me donnait pas l'impression d'avoir une certaine pression. Je les ai déposés à l'ambassade.

Une heure plus tard, je l'appelle et il ne prend pas son téléphone. Je rappelle après et il me dit qu'ils attendent toujours. Aux environs de 17 h, mon voisin m'appelle pour me dire qu'il y a un papa du quartier qui vient de lui dire qu'à travers la grande barrière qui jouxte ma maison, il y a une corde suspendue, qu'il paraîtrait qu'elle a été utilisée". Le père retourne rapidement à la maison et découvre son fils couché au sol. Un corps encore en vie non suspendu à une corde.

Avant de tenter de se suicider, il a rédigé une note à son papa et sa maman, dans laquelle il s'excusait de toute "la honte" qu'il apporte à sa famille. Même s'il a eu à commettre de nombreuses gaffes, notamment le vol de près de trois millions de francs Cfa appartenant à son papa.

En attendant le retour de sa maman partie "se chercher en Arabie saoudite", Evina se trouve à l'hôpital de la CNPS( Caisse nationale de prévoyance sociale) à Yaoundé où son pronostic vital n'est pas engagé.

Il a même d'ailleurs dit ce matin à sa petite amie Ntoungou qu'après son rétablissement, il ira en Italie. Question pour lui d'apprendre la langue Italienne et de s'inscrire dans une université de ce pays. a t-il conclu.