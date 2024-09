Ethiopie: Ethiopian Airlines a annoncé des vols supplémentaires vers Athènes à partir de décembre prochain.

<strong>Addis Abeba, le — Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle ajouterait deux vols supplémentaires vers Athènes, desservant la capitale historique et la plus grande ville de Grèce six fois par semaine, à compter du 2 décembre 2024.

Au cours de ses 78 années d'opérations réussies, EthiopianAirlines est devenue l'un des principaux transporteurs du continent, sans égal en termes d'efficacité et de succès opérationnel.

Ethiopian Airlines Group est également l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde.

Ethiopian commande la part du lion du réseau africain de transport de passagers et de fret, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents.