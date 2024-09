Ethiopie: L'exposition Irreecha 2017 se tiendra au Centre des expositions d'Addis Abeba.

<strong>Addis Abeba, le — Le Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia a annoncé que la première de son genre, l'Irreecha Expo 2017, se tiendra du 28 septembre au 4 octobre 2024 au Centre des expositions d'Addis-Abeba.

L'Irreecha est la fête annuelle de remerciement de Dieu du peuple Oromo qui est célébrée près des rives du fleuve, marquant la fin de la saison des pluies et le début de la nouvelle récolte.

Le festival a généralement lieu fin septembre ou début octobre et se caractérise par des cérémonies animées, de la musique traditionnelle, des danses et des rituels.

Dans le cadre de la célébration de cette année, l'exposition a été conçue pour mettre en évidence la relation entre le festival Irreecha, les avantages économiques et le multiculturalisme.

Il est prévu que diverses sections de la société, y compris les commerçants et les membres de la diaspora éthiopienne, participeront à l'exposition qui devrait attirer plus de 255 entreprises commerciales pour présenter leurs produits et services.

L'événement comprendra des expositions commerciales, des vêtements et des bijoux culturels, de l'artisanat, des foires de produits alimentaires traditionnels, des concerts de musique, des tables rondes et d'autres activités.

Selon Derara Ketema, directeur adjoint du Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia, le festival Irreecha est une célébration du multiculturalisme et une cérémonie de remerciement.

L'exposition et le bazar d'Irreecha mettent non seulement en valeur l'importance culturelle mais soulignent également les contributions d'Irreecha à l'économie. L'exposition a été organisée par le Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia en collaboration avec d'autres partenaires.