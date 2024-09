Maroc: L'opération Marhaba 2024, une édition 'exceptionnelle' et 'réussie' (responsable)

L'opération Marhaba 2024 d'accueil des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a été une édition "exceptionnelle" et "réussie", a affirmé, mercredi, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Omar Moussa Abdellah.

Cette 24ème édition de l'opération Marhaba, qui jouit de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, a été "exceptionnelle" et "réussie", a souligné M. Moussa Abdellah dans une déclaration à la MAP, notant que le nombre de MRE ayant regagné la mère patrie cette année a connu une hausse de 18,84% par rapport à l'année précédente.

Un total de 3,76 millions de MRE ont ainsi rejoint le Royaume via les ports et aéroports du Royaume durant la période allant du 5 juin au 15 septembre, a-t-il fait savoir, relevant que 52% de cet effectif, soit 1,97 million de personnes, ont regagné le Maroc par voie maritime et via les présides de Sebta et Melilia.

Par ailleurs, 3,51 millions de MRE ont quitté le Maroc à destination de leurs pays d'accueil durant cette période, a-t-il poursuivi, notant que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a oeuvré d'arrache-pied, en étroite collaboration avec l'ensemble des parties concernées, dont les autorités locales, les éléments de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Douanes et des autorités portuaires et aéroportuaires, pour garantir aux passagers un transit fluide et dans les meilleures conditions.

L'apogée du trafic a été enregistrée pendant la période du 22 au 31 août, durant laquelle le nombre de voyageurs parmi les MRE s'est établi entre 70.000 et 80.000 personnes par jour, a noté le responsable, soulignant que la Fondation a veillé à faciliter et accélérer l'ensemble des procédures, dont le cachet des passeports et le contrôle douanier. La Fondation a mobilisé pendant cette période l'ensemble de son personnel médical, paramédical et d'assistance sociale pour accompagner l'opération de traversée, compte tenu des températures élevées ayant marqué cette période, a-t-il relevé, ajoutant que l'opération s'est déroulée de manière "fluide, exemplaire et réussie", grâce une coordination étroite entre les différentes parties prenantes.

M. Moussa Abdellah a évoqué, à titre d'exemple, le port Tanger Med, qui a accueilli plus de 800.000 passagers lors de chacune des phases d'arrivée et de départ, soulignant que la Fondation a aussi oeuvré, en coordination avec les autorités portuaires de Tanger Med, à gérer le flux des passagers, en mobilisant les autorités locales et les compagnies de transport maritime au niveau de l'aire de repos de Gueznaya, afin de gérer les flux de véhicules et des autocars avant leur arrivée au port.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a également veillé à organiser le flux des MRE vers les points frontaliers, au niveau des différentes aires de repos permanentes ou temporaires, notamment à Fnideq et Nador, afin d'éviter un engorgement aux postes frontières, tout en offrant la possibilité aux voyageurs de bénéficier des différents services médicaux, sociaux et administratifs fournis, a-t-il enchainé.

Par ailleurs, M. Moussa Abdellah a souligné que la Fondation, en tant que principal acteur de l'opération Marhaba 2024 sur les plans humanitaire et social, a fourni des services administratifs, douaniers, juridiques, médicaux et sociaux, ayant bénéficié à plus de 155.000 personnes.

Il a, dans ce sens, relevé que le service d'examen médical à distance a été utilisé, pour la première fois, dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville et Beni Ansar, permettant ainsi de détecter des cas urgents de personnes souffrant de maladies chroniques, qui ont été transférées vers les hôpitaux les plus proches, dont le CHU "Mohammed VI" de Tanger.

Le responsable s'est, en outre, arrêté sur l'accompagnement et les services compensatoires fournis par la Fondation aux MRE, dont les voyages ont été reportés ou annulés, saluant également la "bonne" coordination avec les autorités espagnoles, ayant permis une meilleure gestion de l'opération Marhaba. "Le succès de l'opération Marhaba 2024 encourage à aller de l'avant et à améliorer davantage les services dispensés aux Marocains du monde dans les années à venir", a-t-il conclu.