Ile Maurice: On se croirait dans un meeting du 1er-Mai

La Plaine-Verte Sports Arena a été inaugurée en grande pompe, dans une ambiance empreinte d'accents politiques et de ferveur locale mardi soir. L'événement, qui a réuni plusieurs personnalités importantes, a rapidement pris des airs de meeting du 1er-Mai, avec des discours enflammés, notamment celui du Lord Maire, Mamode Issop Nujuraully, ainsi que les interventions de Salim Abbas Mamode et du vice-Premier ministre Anwar Husnoo. Malgré cela, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, est resté calme et mesuré dans ses propos.

L'inauguration de ce complexe sportif, tant attendu par les habitants de Plaine-Verte, a attiré de nombreux citadins, nécessitant un large déploiement des forces de l'ordre. Plusieurs rues de la région étaient fermées à la circulation pour permettre une sécurité maximale. Le Premier ministre a été accueilli dans une ambiance festive, avec des pétarades et des bouquets de fleurs. Le Lord Maire Mamode Issop Nujuraully a pris la parole en premier et a utilisé cette tribune pour louer le travail du Premier ministre et de son gouvernement.

«C'est grâce à Pravind Jugnauth que Plaine-Verte a enfin son complexe sportif, et ce n'est certainement pas le Parti travailliste qui l'aurait fait», a-t-il lancé.

Salim Abbas Mamode, membre influent de la région, n'a pas manqué d'attaquer l'opposition dans son intervention, rappelant à la foule leur allégeance au parti au pouvoir. «Allez dire aux habitants du numéro 3 qu'ils ne sont pas des imbéciles, nous avons déjà affiché nos couleurs !» a-t-il martelé. Anwar Husnoo, autre personnalité politique de la région, a ensuite pris la parole pour rappeler à l'audience que le projet de la Sports Arena lui tenait particulièrement à coeur.

%

«J'ai toujours défendu ce projet, même quand certains s'y opposaient», a-t-il déclaré. Il a également révélé que la réalisation de cette infrastructure sportive a coûté Rs 150 millions, un investissement important pour la région.

Enième «operasion koupe riban».

Lorsque Pravind Jugnauth a finalement pris la parole, il a exprimé sa satisfaction face à l'enthousiasme de la population. «Je suis impressionné par la foule présente aujourd'hui. On dirait que l'on fête encore Yaum-Un-Nabi», a-t-il plaisanté, faisant référence à la récente célébration musulmane. Son discours, plus apaisé que ceux qui l'ont précédé, a été centré sur l'importance des infrastructures locales pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens et le sport.

Le Premier ministre a ensuite effectué une visite des lieux, découvrant les installations modernes du complexe, ainsi que les différentes activités proposées aux jeunes de la région. Il a également rencontré l'équipe de football locale, soulignant l'importance du sport pour le développement personnel et social des jeunes Mauriciens. Bien que l'inauguration de la Plaine-Verte Sports Arena ait été un moment fort pour la région, elle a aussi mis en lumière le climat politique tendu à l'approche des prochaines échéances électorales.

Même si tout s'est passé dans l'ordre et la discipline, notons un petit cafouillage lors de l'inauguration du complexe car tout le monde voulait entrer au même moment.

La présence du Dr Rashid Beebeejaun n'est pas passée inaperçue