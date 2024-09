Ile Maurice: Signature d'un accord entre le ministère de la Santé et le King's College Hospital

Le ministère de la Santé et du Bien-être et le King's College Hospital NHS Foundation Trust de Londres ont officialisé un partenariat stratégique à travers la signature d'un accord marquant une nouvelle étape dans l'évaluation des infrastructures hospitalières à Maurice. La cérémonie, qui s'est tenue au Caudan Arts Centre, lundi, a réuni des hauts responsables mauriciens et britanniques, dont la haute-commissaire, Charlotte Pierre, ainsi qu'un large éventail de professionnels de la santé, dans un effort conjoint visant à moderniser et à élever les standards des soins de santé dans l'île.

Lors de son discours, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a souligné l'importance cruciale de ce projet, affirmant que cette collaboration avec l'un des hôpitaux les plus prestigieux du Royaume-Uni est une opportunité unique pour Maurice. Ce projet, qui découle de l'initiative du gouvernement mauricien pour l'exercice financier 2023-24, vise à renforcer les audits et à garantir l'assurance qualité des services cliniques dans les hôpitaux publics du pays.

L'accord signé permettra au King's College NHS Foundation Trust de conduire une évaluation approfondie des infrastructures de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis. Cet hôpital, qui dessert une population de plus de 315 000 habitants, est au coeur de ce projet pilote. À travers cette évaluation, plusieurs objectifs sont visés, notamment la révision des politiques, des procédures et des infrastructures, ainsi que l'amélioration de la gouvernance de la qualité des services de santé.

Les statistiques récentes sur les performances de l'hôpital Jeetoo montrent l'importance d'une telle évaluation. En 2023, l'hôpital a traité plus de 25 000 patients en cardiologie, réalisé plus de 1 200 angiographies et plus de 50 000 électrocardiogrammes (ECG). Dans les autres services, 22 000 patients ont fréquenté le département d'obstétrique et de gynécologie, 27 000 patients ont bénéficié des soins orthopédiques, et au total, plus de 133 000 consultations externes ont été réalisées.

L'hôpital a enregistré plus de 2,1 millions de tests pathologiques, 205 000 patients au service de radiologie, plus de 10 000 scanners CT et 1 500 IRM. Ce centre de 600 lits a admis un total de 33 000 patients.

L'évaluation s'inscrit dans un contexte où Maurice fait face à des défis de santé publique considérables. Selon la dernière enquête natio nale sur les maladies non transmissibles, 20 % de la population souffre de diabète de type 2, et un autre 20 % est en état de prédiabète. De plus, 36 % des Mauriciens sont hypertendus, tandis que l'obésité et le surpoids affectent en viron 36 % de la population.

Le vieillissement de la population est un autre facteur critique, avec 23 % des habitants de l'île ayant plus de 60 ans. Ce phénomène augmente la demande en soins de santé spécialisés, en particulier dans le traitement des maladies cardiovasculaires et du cancer, qui sont en forte progression.

Le ministre Jagutpal a mis l'accent sur l'impact à long terme de ce projet. «Ce partenariat ne se limite pas à une simple évaluation des infrastructures hospitalières, c'est une étape essentielle vers une culture d'excellence et d'amélioration continue dans nos services de santé.»