Afrique: Banque et finance- AFG Holding prend le contrôle d'Access Holding et ses filiales africaines

AFG Holding SA a officiellement annoncé, ce mercredi 18 septembre 2024, l’acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe allemand Access Holding, renforçant ainsi sa présence sur le marché africain de la finance. L’opération, lancée en 2020, porte sur l’ensemble des filiales africaines d’Access Holding, incluant Access Bank Liberia, Accès Banque Madagascar, AB Microfinance Bank Nigeria, Access Bank Rwanda et Access Bank Zambia. A appris allafrica.com de sources officielles à Abidjan.

Ce rachat, désormais finalisé, marque une étape stratégique pour AFG Holding dans sa quête de devenir un acteur bancaire panafricain de premier plan. En effet, cette acquisition lui permet de renforcer sa position dans divers secteurs clés, notamment la microfinance, tout en intégrant des solutions financières numériques adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Selon nos sources, le groupe d’investisseurs cédant, composé de British International Investment (BII), Banque Européenne d’Investissement (BEI), International Finance Corporation (IFC), KfW, et d’autres acteurs financiers de renom, a mené cette transaction aux côtés de LFS Advisory GmbH, partenaire fondateur d’Access Holding. LFS, qui conserve une participation minoritaire, continuera à accompagner la transition et la gestion des opérations aux côtés de l’équipe dirigeante d’Access Holding, garantissant ainsi une continuité opérationnelle.

« Notre implication contribuera à assurer une transition en douceur de la propriété et un soutien continu aux micro et petites entreprises », a affirmé le Dr Bernd Zattler, partenaire de LFS Advisory GmbH.

Il faut signaler que l'AFG Holding a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, incluant l’approbation des cinq banques centrales de Liberia, Madagascar, Nigeria, Rwanda et Zambie, ainsi que celle de l'autorité de la concurrence régionale, la COMESA (The Common Market for Eastern and Southern Africa). Cette réussite témoigne de la solidité du groupe AFG, qui bénéficie déjà d’une grande réputation dans de nombreuses régions africaines, de l’Ouest à l’Est, en passant par le Centre et le Sud.

M. Léon Konan Koffi, Président du conseil d’administration d'AFG Holding, a salué cette acquisition, déclarant : « Avec cette opération, AFG Holding est désormais bien positionné pour offrir des solutions financières numériques innovantes qui s’appuient sur notre expérience dans les télécommunications, l’informatique et les services financiers. Nous sommes convaincus que cette synergie avec Access Microfinance, fort de son expertise dans la gestion des risques et l'inclusion financière, générera un impact significatif pour nos clients et partenaires. »

Pour Access Holding, cette acquisition symbolise la réussite d’un modèle de développement durable en Afrique. M. Thomas Engelhardt, PDG d’Access Holding, a rappelé le parcours du groupe : « Depuis 2006, nous avons octroyé plus de 9 millions de prêts pour un montant total de 16 milliards d’euros. En passant le relais à AFG Holding, nous consolidons notre mission d’inclusion financière tout en renforçant nos efforts dans d’autres marchés clés. »