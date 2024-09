Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Septembre 2024

Nigeria : une semaine après les inondations à Maiduguri- Le niveau de l’eau baisse mais…

Au Nigeria, cela fait une semaine que la ville de Maiduguri est ravagée par des inondations provoquée par la rupture d’un barrage. Lundi, Bola Tinubu, le président nigérian, s’est rendu sur place pour remercier les autorités locales pour leur action et témoigner son soutien aux populations car même si le niveau de l’eau est en train de baisser, la situation reste critique. Dans la capitale de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, les inondations provoquées par la rupture d’un barrage au sud de la ville rendent encore les déplacements difficiles. « La moitié de la ville est toujours touchée. À cause des crues, il est encore difficile de se déplacer. Certains ponts de la ville ont été endommagés ou détruits. (Source : Rfi)

Sénégal : Inondations à Touba- « Si cette situation se reproduit l’année prochaine, ce sera la catastrophe ! » Cheikh Bassirou Abdou Khadre

Au Sénégal, de fortes pluies qui se sont abattues à Touba la nuit du 17 septembre, occasionnant de terribles inondations. Deux personnes ont péri suite à ces intempéries qui ont causé beaucoup de dégâts. Les autorités religieuses de la capitale du Mouridisme alertent. Ce sont 140 mm de pluies qui se sont abattus dans la cité religieuse, causant deux pertes en vies humaines. Un homme a été extrait des décombres suite à l’effondrement d’un bâtiment à Keur Niang. Une fillette de 5 ans a été repêchée au marché Ocass de Touba. Les quartiers de Ndamatu, Keur Niang, Touba Mosquée, Gouy Bind, Sourah, Darou Marnan ou Mbacké sont envahis par les eaux. Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement était dans la ville de Touba et s’est entretenu avec le Khalife Général des Mourides avant d’effectuer une visite de terrain pour s’enquérir du niveau de gravité des inondations. ( Source : adakar.com)

Ghana : Commission électorale- L'opposition manifeste à trois mois de la présidentielle et réclame un audit

Au Ghana, des manifestations se sont déroulées dans tout le pays mardi 17 septembre 2024. Des cortèges ont répondu à l’appel du Congrès démocratique national, principal parti d’opposition, qui accuse la commission électorale de manipuler les listes d’électeurs et exige un audit indépendant avant l’élection présidentielle du 7 décembre. Une demande rejetée par la Commission.« Pourquoi la commission électorale a-t-elle peur d’un simple audit ? ». Voici l’une des questions que l’on pouvait lire sur les pancartes des milliers de manifestants défilant dans les rues de la capitale le mardi. Les slogans étaient accompagnés de revendications précises. Seuls 33% des Ghanéens auraient confiance envers la commission électorale, selon une étude publiée par Afrobarometer en début d’année. (Source : fratmat.info)

Niger : Gestion des inondations- Sur 125.772 ménages sinistrés, 112.425 ménages appuyés avec 9.742,10 tonnes de vivres

Cette annonce a été faite le vendredi 13 septembre 2024 au cours de la septième réunion du Comité de prévention et de gestion des catastrophes présidée par le Premier Ministre, M Ali Mahamane Lamine Zeine. L'objectif de cette réunion était, entre autres, de s’enquérir de la situation des pertes en vies humaines et dégâts matériels liés aux inondations, de faire le point des appuis apportés aux sinistrés et examiner le projet de Règlement intérieur dudit Comité. S’agissant de la situation des inondations, la Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes a fait le compte rendu de sa mission de terrain, à Maradi et Zinder, pour évaluer les conséquences des fortes précipitations dans les deux régions. (Source : Anp)

Togo :Paix et sécurité en Afrique - Le président de la République s’est entretenu avec le chef du bureau de l’UNOWAS

Lomé, Le président de la République, Faure Gnassingbé s’est entretenu le mardi 17 septembre avec le secrétaire général adjoint des Nations unies, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, en visite de travail au Togo.Ce déplacement s’inscrit dans les échanges réguliers entre l’UNOWAS et les Etats en vue de relever les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. M. Santos Simão a abordé avec le chef de l’État, les questions relatives à la paix, la sécurité et au développement au Togo, dans la sous-région ouest africaine, et au Sahel. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies a félicité le président de la République pour sa politique de paix et les efforts qu’il déploie en vue de renforcer la stabilité dans la sous-région. Il a réaffirmé l’engagement des Nations unies à soutenir davantage la diplomatie du chef de l’Etat orientée vers la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits.( Source : alome.com)

Mali : Attaques contre les installations militaires à Bamako - La Cédéao condamne

La Cédéao a suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. Par le présent, la Cédéao présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu’aux familles des victimes. Elle tient à réaffirmer sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. Enfin, la Cédéao souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. (Source : alome.com)

Gabon :Onu - le Président de la Transition prendra part à la 78ème session de l’Assemblée générale

Le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma, participera à la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies (ONU) à New-York, prévue du 19 au 26 septembre 2024, a appris l’AGP de la Présidence de la République gabonaise. Cette année, les échanges portent sur le thème : « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde». (Source : alibreville.com)

Rca : Cinq ans après - Les victimes du massacre de Paoua indemnisées

Les victimes du massacre de Paoua, en Centrafrique, qui avait coûté la vie à 46 civils en 2019, ont reçu des réparations après un jugement de la Cour pénale spéciale (CPS), a annoncé lundi cette juridiction chargée des crimes de guerre et contre l'humanité dans le pays.« Pour la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine, une mesure de réparation ordonnée par une juridiction a été mise en œuvre au bénéfice direct des victimes parties civiles », fait valoir la CPS dans un communiqué. Au total, « l'ensemble des réparations financières accordées, individuelles et collectives » remises fin août, s'élève à 18.855.000 francs Cfa, soit environ 28.745 euros. Le 21 mai 2019, des éléments du groupe armé 3R (Retour, réclamation, réconciliation) avaient lancé une série d'attaques contre la ville de Paoua, située dans le nord du pays. 46 civils avaient été tués dans ces attaques, selon l'ONG Human Rights Watch (HRW). (Source : abangui.com)

Algérie : Juste après la Fermeture de l’aéroport de Bamako - La compagnie Air Algérie suspend ses vols reliant Alger à Bamako

La compagnie Air Algérie, dans un communiqué dont aBamako a eu copie, a annoncé le mardi 17 septembre 2024, la suspension de ses vols vers Bamako. Les dirigeants de la compagnie, motivent cette suspension par la décision des autorités maliennes de fermer l’espace aérien du pays suite à la tentative d'attaque terroriste survenue au petit matin du lundi. « La Compagnie Aérienne Nationale Air Algérie informe son aimable clientèle qu'en raison de la fermeture de l'espace aérien au Mali, tous les vols reliant Alger à Bamako sont suspendus. Air Algérie s'excuse des désagréments occasionnés et tiendra sa clientèle informée de l'évolution de la situation ». Faut-il le noter, le ministre des Transports a annoncé la réouverture des activités de l'aéroport dans l'après-midi du mardi. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Actions de développement - Mambé annonce des "projets lourds" pour les populations du Sud-Comoé

Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre du vie, Robert Beugré Mambé a rassuré le 15 septembre 2024 les populations de Bonoua, de Grand-Bassam, d’Adiaké, d’Assinie-Mafia et celles de tout le Sud-Comoé sur la politique de développement du Président de République, Alassane Ouattara.Le chef du gouvernement leur a promis « des projets » dans plusieurs domaines de développement. « Nous allons donner à Bonoua, Grand-Bassam, à Adiaké, à Assinie-Mafia ce qu'elles méritent. Nous allons revenir à Bonoua », a-t-il promis. ( Source : fratmat.info)