Gabon: Le Président de la République reçoit une délégation des Nations Unies

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec une délégation de représentants d'organes des Nations Unies (PNUD, UNOCA, UNFPA, FAO, UNESCO, UNICEF) conduite par madame Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale des Nations Unies, Ambassadrice Adjointe et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l'Afrique.

La mise en place du programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et ses contours a constitué l'objet principal des échanges entre le Chef de l'État et la délégation onusienne. Discussions qui ont abouti à la signature d'un accord de financement à hauteur de 200 millions de dollars afin de booster le développement économique et infrastructurel dans les zones rurales.

Implémenté dans plusieurs pays en développement, le PUDC se caractérise essentiellement par l'équipement, la construction, et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, éducatives, énergétiques , hydrauliques, et routières dans les zones enclavées et vise la création de richesses et l'amélioration des conditions des populations.

Il s'agira pour l'institution d'identifier les différents besoins des populations rurales et l'étude de faisabilité avant d'apporter un appui technique dans la réalisation des projets structurants en impliquant la main d'oeuvre locale.

A l'issue de cette entrevue, la délégation onusienne a également salué le bon déroulement du processus de transition dans notre pays, notamment le respect du Chronogramme , la tenue dernière d'un dialogue national inclusif, l'élaboration d'un projet de constitution ainsi que la préparation d'un référendum.