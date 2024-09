Congo-Brazzaville: Coopération - Les USA renforcent leurs relations avec la mairie de Brazzaville

Le député-maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Eugene Young, ont fait le 18 septembre le tour d'horizon de la coopération décentralisée entre son pays et la mairie de la ville capitale. « Nous avons parlé des possibilités d'augmenter les liens de coopération et d'amitié entre Brazzaville et nos villes, à travers la signature des contrats de jumelage », a déclaré le diplomate américain.

Répondant à la question de la presse relative aux moyens matériels et financiers que les USA peuvent apporter aux problèmes d'assainissement et d'érosion auxquels fait face Brazzaville, Eugene Young a indiqué que ces questions sont en étude entre les deux parties.

« Notre pays fait également face aux mêmes phénomènes », a-t-il renchéri, avant d'ajouter que les USA sont présents dans tous les secteurs d'activités au Congo. «Nous avons beaucoup de futurs projets avec le Congo. Vous savez que les USA sont les premiers investisseurs au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Or, ces institutions onusiennes entretiennent de bonnes relations de coopération et de partenariat avec le Congo. Nous en avons parlé également », a conclu le diplomate américain.